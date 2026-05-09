Iniciarse en el running: claves para cuidar tu cuerpo

Comenzar a correr es una actividad que ha ganado popularidad en las últimas dos décadas, pero también conlleva riesgos de lesiones. Por ello, es fundamental seguir ciertos consejos para evitar lastimaduras y disfrutar de esta práctica saludable.

Hoy 06:12

El auge del running ha llevado a muchas personas a interesarse por **comenzar a correr sin lastimarse**. Desde la década del 2000, este deporte ha ganado adeptos en Argentina, pero la falta de preparación adecuada puede resultar en lesiones que afectan el rendimiento y la motivación.

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Al iniciar una rutina de carrera, es crucial **elegir el calzado adecuado**. Unas zapatillas que brinden el soporte necesario pueden hacer la diferencia entre disfrutar de la actividad o sufrir lesiones en las articulaciones. Se recomienda visitar una tienda especializada para obtener asesoramiento sobre el tipo de calzado que mejor se adapte a tu pisada.

Además del calzado, **realizar un calentamiento adecuado** antes de cada sesión es esencial. Esto prepara los músculos y disminuye el riesgo de lesiones. Incorporar ejercicios de movilidad y estiramientos específicos para corredores puede ayudar a que tu cuerpo se adapte gradualmente a la exigencia de correr.

Otro aspecto importante es **escuchar a tu cuerpo**. Si sientes dolor o incomodidad, es fundamental detenerse y evaluar la situación. Ignorar las señales que envía tu cuerpo puede llevar a lesiones más serias. Es recomendable no sobrecargar el entrenamiento, especialmente al principio.

La progresión en las distancias y la intensidad debe ser gradual. Comenzar con **caminatas rápidas** o trotes cortos es una excelente manera de ir acostumbrando el cuerpo al impacto de correr. Una regla común es aumentar la distancia en un 10% cada semana, lo que permite que los músculos y las articulaciones se fortalezcan adecuadamente.

Además de lo físico, **mantener una buena hidratación y nutrición** es vital para el rendimiento. Los corredores deben asegurarse de estar bien hidratados antes, durante y después de correr, así como consumir alimentos que aporten energía y nutrientes necesarios para la recuperación muscular.

Finalmente, si eres principiante o tienes antecedentes de lesiones, considerar la **asesoría de un profesional** puede ser de gran ayuda. Un entrenador o fisioterapeuta puede diseñar un plan adaptado a tus necesidades, lo que te permitirá disfrutar de los beneficios del running sin comprometer tu salud.