Quisieron tener relaciones sobre los asientos del avión en pleno vuelo y los detuvieron al aterrizar

La PSA detuvo a una pareja semidesnuda. Un hombre de 55 años y una mujer de 60 fueron denunciados por los pasajeros de la aerolínea Copa, que llegó al aeropuerto de Rosario.

Hoy 15:27

Una pareja fue demorada por las autoridades este sábado luego de que intentara tener relaciones sexuales en sus asientos en un vuelo de la empresa Copa Airlines, proveniente de Panamá y que aterrizó por la madrugada en el aeropuerto de Rosario.

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Los involucrados, un hombre de 55 años y una mujer de 60, estaban semidesnudos en los asientos de la fila F del vuelo CM 836, procedente de la capital panameña, cuando fueron denunciados por otros pasajeros, según confirmaron fuentes aeroportuarias a LA NACION.

Ante las quejas, la jefa de cabina de la aeronave informó al supervisor que deseaba iniciar una acción penal “por exhibicionismo” contra los dos pasajeros.

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Por el protocolo vigente, se entabló comunicación con el Ministerio Público de la Acusación de Rosario, que indicó que se entregue a los acusados a la comisaría de la jurisdicción del aeropuerto internacional ubicado en el barrio de Fisherton, una vez que aterrizaran, para realizar las diligencias de rigor, previa extracción de juegos de fichas y fotos.

El Código Aeronáutico de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no tiene una norma específica para las personas que intentan tener relaciones sexuales en una aeronave. Sin embargo, esto viola las normas sobre conducta de pasajeros y dificulta las facultades del comandante para mantener el orden y la seguridad a bordo.

Es esta autoridad quien puede tomar medidas contra las personas que afecten la seguridad, la disciplina o el normal desarrollo del vuelo. En los casos donde hay exhibicionismo, la situación puede derivar en causas contravencionales o penales ajenas al Código Aeronáutico. También podrían aplicarse reglamentos de seguridad operacional de la ANAC sobre conductas que alteren las condiciones normales del vuelo.

En paralelo, la aerolínea puede sancionarlos o vetarlos de poder viajar con ellos en el futuro.