Primer triunfo de Mario Valle en Turismo Carretera 2000

El chubutense del Coiro Competición largó desde la “pole” gracias al sistema de recargos y se impuso de punta a punta en la primera Final de la 4ª fecha, que se disputa en Termas de Río Hondo. Los Renault Fluence de Ardusso y Krujoski completaron el podio.
Mario Valle (Honda Civic) se erigió en el contundente vencedor de la primera Final de la 4ª fecha del Turismo Carretera 2000, que se disputó en el trazado Nº 1 de 4.804 metros del Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”. El piloto del Coiro Competición logró su 1ª victoria en la categoría y se transformó en el 5º ganador distinto de la temporada.
La próxima actividad del Turismo Carretera 2000 será la segunda Final, que se disputará mañana a las 12:15, con un recorrido de 14 vueltas al circuito de 4.804 metros o un tiempo máximo de 25 minutos, y la grilla de largada se ordenará de acuerdo a los resultados de la carrera de hoy, aunque los 5 pilotos que cargan lastre llevarán la mitad de kilos que tuvieron en la carrera del sábado.