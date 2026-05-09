Primer triunfo de Mario Valle en Turismo Carretera 2000

El chubutense del Coiro Competición largó desde la “pole” gracias al sistema de recargos y se impuso de punta a punta en la primera Final de la 4ª fecha, que se disputa en Termas de Río Hondo. Los Renault Fluence de Ardusso y Krujoski completaron el podio.

Hoy 15:49

Mario Valle (Honda Civic) se erigió en el contundente vencedor de la primera Final de la 4ª fecha del Turismo Carretera 2000, que se disputó en el trazado Nº 1 de 4.804 metros del Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”. El piloto del Coiro Competición logró su 1ª victoria en la categoría y se transformó en el 5º ganador distinto de la temporada.

La próxima actividad del Turismo Carretera 2000 será la segunda Final, que se disputará mañana a las 12:15, con un recorrido de 14 vueltas al circuito de 4.804 metros o un tiempo máximo de 25 minutos, y la grilla de largada se ordenará de acuerdo a los resultados de la carrera de hoy, aunque los 5 pilotos que cargan lastre llevarán la mitad de kilos que tuvieron en la carrera del sábado.