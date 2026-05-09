Horror: acusan a una joven de matar a sus hijos gemelos de 17 meses en la bañera de su departamento

La mujer, identificada como Amaya Dixon, fue detenida en Virginia tras la muerte de los pequeños. La Justicia investiga las circunstancias del hecho ocurrido en abril.

Hoy 18:20

Una mujer de 21 años fue acusada de matar a sus hijos gemelos de un año en la bañera de su departamento. El incidente ocurrió el mes pasado en Virginia, Estados Unidos, pero salió a la luz en las últimas horas después de que el pasado jueves se llevara a cabo la detención de la mamá, identificada como Amaya Dixon.

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La noche del 17 de abril la Policía de Richmond recibió un llamado que alertaba sobre dos nenes heridos. Cuando llegaron al lugar, encontraron a los hermanos de 17 meses con lo que los investigadores describieron como “aparentes lesiones por ahogamiento mientras estaban en una bañera”.

De acuerdo con la información publicada por el portal Augusta Free Press, los menores fueron trasladados por personal médico hasta el hospital local donde fueron asistidos por los profesionales, pero no lograron sobrevivir.

Las circunstancias en las que ocurrió el ahogamiento aún son materia de investigación, sin embargo, registros judiciales obtenidos por el canal WRIC y publicados por Law & Crime, indican que la mamá de los gemelos tenía antecedentes penales.

Según detallaron, en diciembre de 2025, Dixon fue acusada de robos de tarjetas de crédito y robos y recepción criminal de bienes o servicios a través del fraude, entre otros delitos financieros y de propiedad.

La muerte de los gemelos está siendo investigada por la Unidad de Delitos Mayores del Departamento de Policía de Richmond. Hasta el momento no trascendió información sobre lo que ocurrió en el departamento aquella noche.

Mientras la causa avanza, la Policía busca sumar nuevos testimonios de personas que puedan aportar información de valor para el caso.