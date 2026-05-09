Una familia necesitó más de $850 mil para hacer las compras del supermercado en abril

Las familias argentinas necesitaron entre $861.000 y $984.200 para realizar las compras mensuales de supermercado durante abril, según reveló el informe “Changuito Federal”, elaborado por la consultora Analytica.

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El relevamiento analizó el valor de alimentos y bebidas disponibles en las tiendas online de las principales cadenas del país y expuso las fuertes diferencias de costos entre distintas regiones argentinas para una familia tipo de cuatro integrantes.

De acuerdo con el estudio, el conurbano bonaerense registró los valores más bajos, aunque igualmente por encima de los $850.000, mientras que en la región patagónica los hogares debieron destinar un 14,3% más de dinero para comprar los mismos productos esenciales, con gastos que superaron los $980.000.

El informe tomó como referencia los precios de cierre del mes pasado para construir un mapa detallado sobre el impacto del consumo cotidiano en el bolsillo de los trabajadores.

Desde la consultora explicaron que el objetivo fue garantizar una comparación precisa entre provincias y regiones. “Para garantizar la comparabilidad entre provincias, los productos incluidos mantienen la misma marca y cantidad por empaque”, señalaron los especialistas.

La metodología utilizada permitió medir cuánto cuesta sostener una canasta básica de supermercado en diferentes puntos del país, reflejando las marcadas asimetrías de precios que continúan afectando el consumo y el poder adquisitivo de las familias argentinas.