Eugenio Derbez: la verdad detrás de su supuesto patrimonio millonario

Recientemente, la fortuna del actor mexicano Eugenio Derbez ha sido objeto de controversia tras la divulgación de estimaciones de su patrimonio en medios de comunicación especializados.

Hoy 19:01

El nombre del reconocido comediante Eugenio Derbez ha resurgido en las plataformas digitales, generando un gran interés en torno a su patrimonio neto.

Según un informe del sitio Celebrity Net Worth, se estima que Eugenio Derbez ha acumulado una fortuna de aproximadamente 30 millones de dólares, lo que representa más de 517 millones de pesos mexicanos en la actualidad.

Derbez, a sus 64 años, es destacado como uno de los más influyentes humoristas y actores en México, reconocido por obras emblemáticas como “La Familia P. Luche” y “XHDRBZ”.

Su carrera internacional incluye participaciones en producciones de Hollywood, tales como “Jack and Jill” y “CODA”, lo que ha contribuido al crecimiento de su riqueza personal.

Ante la difusión de estas cifras, su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo, ha expresado su preocupación sobre la veracidad de dichas estimaciones, calificándolas de “delicadas” y “peligrosas”.

Rosaldo manifestó: “De entrada, yo no sé ni de dónde sacan sus cálculos, ni cómo, ni por qué, me parece peligrosísimo y muy delicado”, dejando claro su descontento con la circulación de información no confirmada.

Además, Eugenio Derbez es padre de cuatro hijos, quienes son Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, producto de diferentes relaciones, lo que añade una capa más a su vida personal y profesional.