“Nos falta empatía”: Benjamín Vicuña reflexionó sobre un hecho de homofobia

El actor se mostró conmovido por la escena que presenció y dejó un mensaje contundente sobre convivencia y respeto.

Hoy 18:35

En plena promoción de la obra Secreto en la montaña, Benjamín Vicuña sorprendió al abrir su corazón en el programa de streaming Tapados de laburo por Olga. El actor compartió una reflexión profunda sobre la homofobia y la discriminación que todavía persisten en la sociedad, incluso entre los más chicos.

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Durante la charla, el artista chileno remarcó la importancia de educar desde el respeto y la diversidad, pero reconoció que aún existen conductas discriminatorias muy arraigadas. “El amor claramente no tiene color ni género ni nada”, expresó, antes de relatar una situación reciente que lo dejó pensando.

El intérprete recordó un momento que vivió al ir a buscar a a uno de sus hijos a un cumpleaños. “Una cosa es lo que nosotros les decimos, les traspasamos que es fundamental. Pero el otro día fui a buscar a mis hijos a un cumpleaños de ocho años… uy aquí me van a escrachar los padres”, contó entre risas nerviosas.

Vicuña relató que vio a un grupo de chicos jugando en una cancha de fútbol y gritando una canción con contenido homofóbico, algo que le llamó la atención por lo naturalizado que estaba entre los nenes. “Los veo a todos que están en una cancha de fútbol y están gritando”, recordó, y sumó que no fue un hecho aislado: “El otro día también en un acto había unos compañeritos que se burlaban de otro”.