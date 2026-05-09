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En vivo: Vélez y Gimnasia se enfrentan en Liniers por un lugar en cuartos del Apertura

El Fortín recibirá este domingo al Lobo en el Estadio José Amalfitani por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

Hoy 21:10

Vélez Sarsfield y Gimnasia y Esgrima La Plata protagonizarán este domingo un atractivo cruce por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El partido se disputará desde las 21:30 horas en el Estadio José Amalfitani, donde ambos buscarán avanzar a los cuartos de final.

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