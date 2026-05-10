Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 MAY 2026 | 6º
X
Locales

El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 10 de mayo de 2026: mañana muy fría y tarde agradable

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo despejado, temperaturas bajas durante las primeras horas y una máxima que alcanzará los 17 grados.

Hoy 00:15

Santiago del Estero tendrá este domingo una jornada con tiempo estable y temperaturas otoñales, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para este 10 de mayo se espera un cielo despejado durante gran parte del día, con una mañana fría y una temperatura mínima prevista en 5 grados, por lo que el inicio de la jornada estará marcado por el aire fresco y el sol.

Con el correr de las horas, las condiciones climáticas se mantendrán estables y la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 17 grados durante la tarde.

Además, el SMN anticipa vientos del sector oeste entre 13 y 22 kilómetros por hora, aunque sin probabilidad de precipitaciones para la provincia.

De esta manera, Santiago del Estero vivirá un domingo ideal para actividades al aire libre, aunque con la recomendación de salir abrigados durante las primeras horas del día debido al marcado descenso térmico.

TEMAS Tiempo en Santiago del Estero SMN Servicio Meteorológico Nacional Clima en Santiago del Estero

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Termas abrió la temporada 2026 con una multitud y un espectacular cierre de Los Abuelos de la Nada
  2. 2. Un hombre terminó hospitalizado tras recibir una patada de un caballo en Suncho Corral
  3. 3. Wanda Nara genera intriga con enigmático mensaje en redes sociales
  4. 4. Airbag hizo vibrar Santiago del Estero con una noche de rock en la Madre de Ciudades
  5. 5. River y San Lorenzo se juegan todo en el Monumental por los octavos del Apertura
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT