Inauguran un mural en Buenos Aires en homenaje a Charly García

Zivals conmemora su 55º aniversario con un mural de 195 metros cuadrados en homenaje a Charly García, diseñado por el artista Martín Ron en Buenos Aires.

Hoy 06:41

La histórica disquería y librería Zivals ha inaugurado un mural de 195 metros cuadrados en homenaje a Charly García, diseñado por el reconocido artista Martín Ron, con motivo de su 55º aniversario.

Este impactante mural es visible desde la emblemática esquina de Avenida Corrientes y Avenida Callao, y está ubicado en la terraza del local, que ha sido un punto cultural clave en la ciudad durante más de cinco décadas.

La obra se inspira en la icónica portada del álbum 'Clics Modernos', representando el cruce entre Walker Street y Cortlandt Alley en Nueva York, donde se tomó la famosa fotografía de García. Esta intervención artística conecta visualmente a ambas ciudades, estableciendo un diálogo cultural significativo.

Desde Zivals, se explica que la propuesta busca fusionar el imaginario del rock argentino con uno de los espacios más representativos de la cultura popular porteña. De esta forma, la obra de Ron transforma la fachada en una pieza urbana que enriquece el paisaje visual del centro de Buenos Aires.

El propio Charly García visitó Zivals para dar su consentimiento al proyecto antes de la finalización del mural, que rápidamente se ha convertido en un nuevo punto de atracción para los fanáticos del músico y los entusiastas del arte urbano.

Martín Ron es un artista destacado con más de 400 obras en ciudades como Londres, Bristol, Miami, Tenerife y Berlín, además de murales icónicos en Argentina dedicados a Diego Maradona, Lionel Messi y el Papa Francisco. Su obra en la Torre de Agua de Miramar fue reconocida como el Mejor Mural del Mundo por la plataforma Street Art Cities.

En 2021, la Legislatura porteña lo declaró Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, consolidando su influencia en el arte urbano contemporáneo.