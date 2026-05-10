Villa Unión le ganó a Banfield en La Curva y sumó su primer triunfo en la Liga Santiagueña

El elenco de Jorge Llapur se impuso por 2 a 1 en el marco de la fecha 5 del Torneo Anual.

Hoy 18:00

Villa Unión logró su primer triunfo en la Liga Santiagueña de Fútbol al vencer 2-1 a Banfield en La Curva, por una nueva fecha del campeonato. El local arrancó abajo en el marcador, pero reaccionó en el complemento y terminó quedándose con tres puntos importantes.

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La visita golpeó primero en el segundo tiempo. A los 8 minutos apareció Juan Cáceres para adelantar a Banfield y darle ilusión a un equipo que todavía busca su primera victoria en el certamen.

Sin embargo, Villa Unión reaccionó a tiempo y encontró el empate a los 20 minutos gracias a Dante Maguna, que puso el 1-1 y volvió a meter al local en partido en un encuentro muy disputado.

Cuando parecía que el empate estaba sellado, llegó el golpe definitivo. A los 45 minutos del complemento apareció Dilan Chávez para marcar el 2-1 y desatar el festejo de todo Villa Unión, que terminó celebrando su primera alegría en el torneo.

El encuentro también tuvo varias expulsiones. En el local vieron la roja Luciano Arias y Roberto Mansilla, mientras que en Banfield fue expulsado Orlando Sández.

Con este resultado, Villa Unión quedó con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. En la próxima fecha se enfrentará a Instituto Santiago.

Por el lado de Banfield, el presente continúa siendo complicado. El equipo todavía no pudo ganar en el campeonato y suma apenas dos puntos, con dos empates y tres derrotas. En la sexta fecha quedará libre.

Reserva

Villa Unión le ganó 2 a 1 a Banfield.

PROGRAMACIÓN – FECHA 5

Domingo 10

Central Córdoba 1-1 Unión Santiago

Comercio 1-3 Estudiantes

Agua y Energía 1-0 Instituto Santiago

Villa Unión 2-1 Banfield

Sportivo Fernández 1-1 Independiente de Fernández

Unión de Beltrán 0-0 Defensores de Forres

Independiente de Beltrán 0-0 Atlético Forres

Lunes 11

Yanda vs. Mitre (Cancha de Estudiantes)

Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (a puertas cerradas)

Miércoles 13