Sportivo e Independiente no se sacaron ventaja en el clásico de Fernández

En el marco de la fecha 5 de la Zona Robles, fue igualdad 1 a 1 entre el Albi y el Auri.

Hoy 18:20

El clásico de Fernández entregó emociones hasta el último segundo. Sportivo Fernández estuvo a minutos de quedarse con una victoria clave, pero Independiente de Fernández encontró la igualdad en tiempo de adición y el encuentro terminó 1-1 en un duelo vibrante por la Liga Santiagueña de Fútbol.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El partido arrancó muy luchado, con mucha fricción, nerviosismo y pocas situaciones claras. Dentro de ese contexto, el que mostró mayor ambición fue Sportivo Fernández, que generó las oportunidades más peligrosas de la primera mitad.

A los 20 minutos, Carrizo hizo temblar el travesaño con un remate potente y, apenas dos minutos después, un disparo de Zerda obligó a una gran respuesta de Salvatierra, que desvió la pelota por encima del horizontal. El arquero visitante volvió a lucirse a los 28 al taparle un mano a mano a Mansilla, mientras que a los 30 nuevamente el palo salvó a Independiente tras un remate de Gustavo Carabajal.

Luego de un primer tiempo intenso pero sin goles, el Albi golpeó rápidamente en el complemento. Apenas a los 3 minutos, una jugada colectiva por la izquierda terminó con un centro de Carrizo y la aparición de Enzo Acuña, que empujó la pelota para poner el 1-0 y desatar el festejo local.

Sportivo Fernández tuvo chances para liquidarlo, especialmente con intervenciones de la “Furia”, pero no logró ampliar la ventaja. Con el correr de los minutos y gracias a los cambios, Independiente de Fernández adelantó sus líneas y comenzó a crecer en el partido.

A los 23 y 25 minutos, Mansilla probó desde afuera con dos remates peligrosos que se fueron apenas por encima del travesaño. Más tarde, a los 32, Moyano conectó de cabeza y volvió a aparecer la figura de Salvatierra para evitar el empate. El arquero también respondió a los 44 frente a un disparo de Reynoso y luego ante un gran remate de Giménez.

Pero tanto insistir tuvo premio para el Aurinegro. Ya a los 50 minutos, un tiro libre cerca del área ejecutado por Rodríguez encontró un rebote dentro del área y allí apareció Marcos Giménez, que definió con precisión para establecer el 1-1 definitivo y silenciar al estadio.

El empate dejó sensaciones completamente diferentes. Independiente de Fernández celebró el punto conseguido en la última jugada, mientras que Sportivo Fernández lamentó haber dejado escapar una victoria que parecía asegurada. De todas maneras, el Aurinegro continúa como líder de la Zona Robles y el Albi sigue siendo el único escolta.

Reserva

En el encuentro de Reserva, Independiente de Fernández derrotó 2-1 a Sportivo Fernández.

PROGRAMACIÓN – FECHA 5

Domingo 10

Central Córdoba 1-1 Unión Santiago

Comercio 1-3 Estudiantes

Agua y Energía 1-0 Instituto Santiago

Villa Unión 2-1 Banfield

Sportivo Fernández 1-1 Independiente de Fernández

Unión de Beltrán 0-0 Defensores de Forres

Independiente de Beltrán 0-0 Atlético Forres

Lunes 11

Yanda vs. Mitre (Cancha de Estudiantes)

Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (a puertas cerradas)

Miércoles 13

Sarmiento vs. Vélez de San Ramón (Cancha de Sarmiento)

Reserva: 14:30 | Primera: 16:30 (público local)

Foto: Más Deportes