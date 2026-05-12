Alerta en Boca: Paulo Dybala está cada vez más cerca de renovar con Roma

En Italia aseguran que hubo una reunión clave en Trigoria y que la Joya aceptaría una fuerte rebaja salarial para continuar en la Loba hasta 2027. En Boca siguen de cerca cada movimiento.

Hoy 12:20

Paulo Dybala podría alejarse cada vez más del sueño de Boca Juniors. Mientras en el club de la Ribera mantienen viva la ilusión de sumarlo como refuerzo estrella, desde Italia aseguran que el delantero argentino está muy cerca de renovar su contrato con AS Roma y continuar en la capital italiana hasta mediados de 2027.

La información comenzó a tomar fuerza este martes tras una nueva reunión en la ciudad deportiva de Trigoria entre el entorno del futbolista y la dirigencia de la Loba. Según medios italianos, el representante Jorge Antun acercó una propuesta que podría destrabar definitivamente la continuidad de la Joya: una considerable rebaja salarial para adaptarse al nuevo proyecto deportivo del club.

Actualmente, Dybala percibe alrededor de ocho millones de euros anuales, más un millón adicional por objetivos cumplidos. Sin embargo, estaría dispuesto a resignar gran parte de ese contrato y pasar a cobrar cerca de dos millones de euros más bonos, un gesto que fue bien recibido por la dirigencia romana y especialmente por el entrenador Gian Piero Gasperini, quien pretende seguir contando con él la próxima temporada.

La situación física del atacante también influyó en las negociaciones. Los tres meses que pasó fuera de las canchas por una lesión en los meniscos de la rodilla izquierda le hicieron perder terreno tanto en Roma como en la Selección Argentina. De hecho, no integra la prelista y todo indica que se quedará afuera del Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aun así, el cariño de los hinchas y el respaldo del cuerpo técnico mantienen viva la posibilidad de extender su ciclo en Italia. “El derbi podría ser mi último partido delante de estos aficionados”, había declarado el último domingo, encendiendo las ilusiones de Boca y generando un fuerte revuelo en redes sociales.

Ahora, la decisión final quedará en manos de Dan Friedkin, propietario de Roma, quien deberá definir si acepta las nuevas condiciones y sella la continuidad del campeón del mundo. Mientras tanto, en Boca no pierden la esperanza y siguen trabajando silenciosamente para convencerlo.

Uno de los que más insiste es Leandro Paredes, amigo personal de Dybala y uno de los referentes del plantel xeneize. “Ojalá, a mí me encantaría de verdad. Lo hablo con él y tiene muchas ganas de venir”, confesó tras la victoria en el Superclásico disputado en el Monumental.