Úbeda mete mano en Boca para la final anticipada ante Cruzeiro

El DT xeneize deberá rearmar el equipo por las bajas de Ascacíbar y Bareiro para un partido decisivo de Copa Libertadores. Ander Herrera, Milton Giménez y Malcom Braida aparecen como alternativas.

Hoy 12:00

Boca Juniors ya dejó atrás el duro golpe que significó la eliminación frente a Huracán en La Bombonera y comenzó a enfocarse de lleno en el trascendental duelo del próximo martes ante Cruzeiro por la Copa Libertadores. Con un clima de preocupación por el flojo presente futbolístico y la obligación de conseguir un buen resultado, Claudio Úbeda ya analiza cambios importantes en el equipo.

El Xeneize atraviesa un momento delicado después de acumular dos derrotas internacionales y despedirse prematuramente del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, dentro del cuerpo técnico intentan enfocarse en el tiempo de trabajo que tendrán durante la semana para corregir errores y recuperar jugadores importantes. Entre las noticias alentadoras aparece la posible vuelta de Edinson Cavani, quien podría regresar al banco de suplentes tras varias semanas de inactividad.

Más allá de la importancia del encuentro, Boca tendrá dos bajas sensibles para recibir al conjunto brasileño. Santiago Ascacíbar deberá cumplir la sanción por su expulsión ante Barcelona SC, mientras que Adam Bareiro quedó descartado por un desgarro en el aductor y el abdomen sufrido en el partido contra Huracán.

En el mediocampo, el principal candidato para acompañar a Leandro Paredes y Milton Delgado es Ander Herrera. El español todavía no volvió a sumar minutos desde su lesión, aunque ya integró el banco de suplentes el último fin de semana y evoluciona favorablemente. Si no llega en plenitud física, el que gana terreno es Tomás Belmonte.

En ofensiva, todo indica que Milton Giménez será el reemplazante natural de Bareiro. El ex Banfield ingresó justamente tras la lesión del paraguayo ante Huracán y también había sido titular en Guayaquil cuando el delantero estuvo suspendido. Otra variante que analiza Úbeda es incluir a Exequiel Zeballos, aunque perdería peso la referencia de área.

Por su parte, Cavani apunta a reaparecer entre los convocados, aunque la falta de rodaje hace prácticamente imposible pensar en él desde el arranque. La idea del cuerpo técnico es llevarlo de a poco y utilizarlo como alternativa en el segundo tiempo si el partido lo requiere.

Además de las modificaciones obligadas, Úbeda también evalúa retoques tácticos. Marcelo Weigandt volvió a quedar en el centro de las críticas tras otra actuación floja y su lugar empieza a correr riesgo. El ingreso de Malcom Braida en el entretiempo ante Huracán dejó buenas sensaciones y el ex San Lorenzo suma chances concretas de quedarse con el lateral derecho para enfrentar a Cruzeiro.