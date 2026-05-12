Exitosa Jornada en Fernández sobre el Nuevo Control Sanitario para Hortalizas

Fue desarrollado en el Centro Cultural Sixto Palavecino de Fernández.

Hoy 17:09

En una mañana clave para el sector productivo de la "Capital del Agro", se llevó a cabo hoy la jornada de inducción sobre la implementación del Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e) para hortalizas. El evento, desarrollado en el Centro Cultural "Sixto Palavecino", contó con el respaldo de la intendente CPN Yanina Iturre y una amplia convocatoria de comercializadores y productores de la región.

La capacitación técnica estuvo liderada por los ingenieros Néstor Iglesias y Mario Bevilacqua, este último perteneciente al área de Frutas y Hortalizas de la DNIyCA - SENASA Central. El objetivo central fue instruir a los actores de la cadena agroalimentaria sobre la obligatoriedad del uso del DTV-e para el traslado de zanahoria, zapallo, zapallito y zucchini.

Durante la apertura la jefa comunal destacó la importancia de esta capacitación en materia agroalimentaria y selló su compromiso con las instituciones a fines par un trabajo continuo con toro el sector productivo de la región.





En una entrevista realizada tras el cierre de la jornada, el Ing. Iglesias subrayó la importancia social de esta medida: "Estamos incorporando productos que están especialmente dirigidos a grupos vulnerables como bebés, adultos mayores y convalecientes... esto asegura la inocuidad frente a contaminantes químicos y microbiológicos mediante la trazabilidad".

El encuentro contó con una fuerte impronta institucional. Representando a la Dirección de Agricultura y al Ministerio de la Producción de la Provincia, asistieron los ingenieros agrónomos José Salvadores y Gustavo Quinteros. Asimismo, participó Daniel Occhionero, referente y vocal de la Cooperativa de Provisión de Servicios Mercado Concentración de Santiago del Estero (COMECO), y el Ing. Agr. Alexis Crespín del SENASA Santiago.

Acompañando a la intendente Iturre, se hicieron presentes funcionarios del gabinete municipal y legisladores locales: Miguel Ángel Aciar, Director de Producción; Leonardo Fernández, Director de Cultura; Lorena Aranda, Directora de Educación; Marta Santillán, Presidenta del Concejo Deliberante y Miguel Gómez y Claudio Celario, Concejales de la ciudad.

Puntos clave de la nueva normativa

Fecha de implementación: El uso del DTV-e será obligatorio para estas hortalizas a partir del 27 de mayo. Alcance: La medida rige para el traslado en todo el territorio nacional de productos en estado fresco para consumo.

Control Dual: El documento vincula el control sanitario (SENASA) con el tributario (AFIP), bajo la Resolución General Conjunta 4297/2018.

Ante las dudas de los productores, se informó que el equipo del SENASA local y central permanecerá a disposición para facilitar la transición a este sistema electrónico, que busca elevar los estándares de seguridad alimentaria en toda la región.