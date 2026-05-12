Villarruel: “Las diferencias deben encontrar un cauce institucional para construir acuerdos”

Se pronunció en sus redes por el aniversario 120 de la inauguración del Palacio del Congreso de la Nación.

Hoy 17:17

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel solicitó "fortalecer la república" y reivindicó el diálogo en el Congreso, ya que "es el ámbito donde debe prevalecer el diálogo, el respeto por la ley y la defensa del interés nacional".

La presidenta del Senado de la Nación dejó su mensaje a través de su cuenta oficial en la red social X en el marco del aniversario número 120 de la inauguración del Palacio del Congreso de la Nación.

Al respecto, también expresó que “es la Casa de las Provincias y de todos los argentinos, donde las diferencias deben encontrar un cauce institucional para construir acuerdos duraderos”. Así, la dirigente volvió a diferenciarse del Gobierno, en medio de su alejamiento del oficialismo que lidera Javier Milei.

Y por eso, “honrar este legado no es una opción, es un deber”, añadió para sumar diciendo que “defender nuestras instituciones, fortalecer la República y poner siempre a la Argentina por encima de todo es el camino para construir la Nación que soñaron quienes nos precedieron”.



El mensaje completo de la vicepresidenta de la Nación en X



“Hace 120 años, con la presencia del entonces presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta, se inauguraba el Palacio del Congreso de la Nación, una obra que expresa la vocación de grandeza de la Argentina de principios del siglo XX y su decisión de consolidar una República con instituciones firmes.

El edificio, proyectado por el arquitecto italiano Vittorio Meano, comenzó a construirse a fines del siglo XIX como parte de un país que crecía, se organizaba y miraba al futuro con confianza. Fue inaugurado en 1906, marcando un hito en nuestra vida institucional.

Cada vez que cruzo sus puertas y camino sus pasillos, no puedo dejar de pensar en esa historia.

En los debates que allí se dieron, en las leyes que moldearon la Nación y en la responsabilidad que tenemos quienes hoy ocupamos ese lugar.

El Congreso de la Nación es el ámbito donde debe prevalecer el diálogo, el respeto por la ley y la defensa del interés nacional.

Es la Casa de las Provincias y de todos los argentinos, donde las diferencias deben encontrar un cauce institucional para construir acuerdos duraderos.

Honrar este legado no es una opción, es un deber. Defender nuestras instituciones, fortalecer la República y poner siempre a la Argentina por encima de todo es el camino para construir la Nación que soñaron quienes nos precedieron”.