Detenido por robo de camioneta en San Andrés, Tucumán

Un hombre con antecedentes delictivos fue aprehendido tras el robo de una camioneta en San Andrés, Tucumán, y se encuentra a disposición de la justicia.

Hoy 17:26

El robo de una camioneta marca Toyota Hilux tuvo lugar en la madrugada del domingo en San Andrés, Tucumán, y fue reportado a las autoridades policiales.

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El oficial principal Jhonatan Monteros, segundo jefe de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Banda del Río Salí, explicó que se recibió información sobre el hurto del vehículo en el barrio 470 de San Andrés.

Ante la situación, se designó un equipo de la unidad para realizar trabajos de investigación y vigilancia, logrando obtener un registro fílmico que permitió identificar al autor del hecho.

Monteros detalló que, tras realizar tareas de observación en el domicilio del sospechoso, se halló la camioneta robada en un descampado en la calle Juan Padrós y pasaje Lugones, mostrando signos de daños y la falta de batería y estéreo.

Casi simultáneamente, otro equipo de la unidad aprehendió al sospechoso en la intersección de Rufino Cossio e Inca Garcilaso, quien aún llevaba la misma vestimenta utilizada durante el robo.

El detenido, un hombre mayor de edad, ya contaba con antecedentes policiales y judiciales, y se encuentra actualmente a disposición de la autoridad judicial competente.

Monteros hizo un llamado a la comunidad para que se acerquen a la dependencia policial y reporten cualquier actividad ilícita que puedan observar.