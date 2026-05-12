Tomasina Ávila en la previa de la Súper Liga: "Nos llena de orgullo llevar al club a lo más alto del hockey argentino”

La referente de Old Lions habló en la previa del debut en Rosario y remarcó el sacrificio que realizó el plantel para competir en la élite del hockey argentino.

Hoy 16:25

Con ilusión, orgullo y mucho sacrificio detrás. Así vive Old Lions Rugby Club las horas previas al inicio de la Súper Liga de Hockey, el torneo más importante de clubes del país que se disputará desde este miércoles 13 hasta el domingo 17 de mayo en la ciudad de Rosario. En la antesala de la competencia, una de las referentes del plantel santiagueño, Tomasina Ávila, expresó las sensaciones del grupo antes de afrontar un desafío histórico para el hockey provincial.

“Nos venimos preparando desde hace mucho tiempo para este torneo. Comenzamos la pretemporada en enero y detrás de este viaje hay meses de sacrificio y mucho esfuerzo por parte de todo el equipo, no solo por lo que significa prepararse para este torneo sino también por conseguir los fondos para competir en este torneo importante”, señaló.

Además, Ávila remarcó el valor histórico que tiene esta participación para el club y para toda la provincia: “Jugar esta Súper Liga significa muchísimo. Estamos hablando de la élite del hockey argentino y es algo histórico para nuestra provincia y para nuestro club. Es la primera vez que un equipo santiagueño va a participar de este torneo y creo que eso es lo más lindo porque representa todo el trabajo que venimos haciendo como club desde hace muchos años. Nos llena de orgullo llevar al club a lo más alto del hockey argentino”, afirmó.

El conjunto santiagueño integrará la Zona B junto a Old Resian “A”, Uru Curé Rugby Club y MDP Club, en una fase de grupos que promete un nivel de máxima exigencia. El debut será este miércoles 13 de mayo frente a Old Resian “A” desde las 17:20 en el Estadio Luciana Aymar. Luego, el jueves 14 enfrentará a Uru Curé R.C desde las 19:00 y cerrará la fase inicial el viernes 15 frente a MDP Club, nuevamente desde las 17:20.

Para Old Lions, disputar esta competencia no solo representa medirse ante algunos de los mejores equipos del país, sino también continuar posicionando al hockey santiagueño en los primeros planos nacionales. Con esfuerzo, compromiso y sentido de pertenencia, el equipo buscará dejar su huella en Rosario y seguir escribiendo una página histórica para el deporte provincial.