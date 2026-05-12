Diario Panorama te acerca al Mundial con un increíble sorteo de álbumes y figuritas

La propuesta busca hacer vivir la pasión mundialista desde ahora, con premios y mucha interacción entre los fanáticos del fútbol.

Hoy 18:52

La cuenta regresiva para el Mundial ya comenzó y en medio de la fiebre futbolera, Diario Panorama lanzó un gran sorteo para que los fanáticos empiecen a palpitar la máxima cita del deporte de una manera especial.

Bajo el lema “La locura del Mundial ya se vive”, el medio invita a participar por un álbum del Mundial con figuritas, uno de los objetos más buscados por chicos y grandes cada vez que se acerca una Copa del Mundo.

Con esta iniciativa, Diario Panorama te acerca al Mundial, llevando toda la pasión futbolera a sus seguidores y generando un espacio de interacción en redes sociales.

Para participar del sorteo, los usuarios deben cumplir tres simples pasos: darle “Me Gusta” a la publicación, comentar etiquetando a familiares y amigos, y compartir el posteo en sus historias.