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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 MAY 2026 | 19º
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Diario Panorama te acerca al Mundial con un increíble sorteo de álbumes y figuritas

La propuesta busca hacer vivir la pasión mundialista desde ahora, con premios y mucha interacción entre los fanáticos del fútbol.

Hoy 18:52
Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial ya comenzó y en medio de la fiebre futbolera, Diario Panorama lanzó un gran sorteo para que los fanáticos empiecen a palpitar la máxima cita del deporte de una manera especial.

Bajo el lema “La locura del Mundial ya se vive”, el medio invita a participar por un álbum del Mundial con figuritas, uno de los objetos más buscados por chicos y grandes cada vez que se acerca una Copa del Mundo.

Con esta iniciativa, Diario Panorama te acerca al Mundial, llevando toda la pasión futbolera a sus seguidores y generando un espacio de interacción en redes sociales.

Para participar del sorteo, los usuarios deben cumplir tres simples pasos: darle “Me Gusta” a la publicación, comentar etiquetando a familiares y amigos, y compartir el posteo en sus historias.

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