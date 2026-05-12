Gran actuación de la Escuela Normal Manuel Belgrano en el Torneo Abierto Catamarca 2026

El equipo de natación santiagueño consiguió importantes resultados y varias marcas clasificatorias pensando en el Campeonato Nacional de Cadetes que se disputará en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades.

Hoy 18:27

El equipo de natación de la Escuela Normal Manuel Belgrano tuvo una destacada participación en el Torneo Abierto Catamarca 2026, competencia que se desarrolló en el Club Tiro Federal de la capital catamarqueña y que reunió a nadadores de diferentes puntos del país.

El certamen se llevó a cabo en tres jornadas y contó con la fiscalización de la Federación Catamarqueña de Natación junto a jueces nacionales de CADDA. Allí, los deportistas santiagueños lograron importantes marcas y mejoras de tiempos de cara al gran objetivo de la temporada: el Campeonato Nacional de Cadetes 2026, que se disputará del 20 al 23 de mayo en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades.

Entre los nadadores que consiguieron mejorar sus registros aparecen Lucía Yocca en 50 espalda; Delfina Yost Flint en 50 libre, 50 pecho y 100 pecho; Jorgelina Diosquez Arribalzaga en 50 y 100 pecho; Tobías Lares en 50 espalda; Mateo Ayunta Aybar en 200 combinado, 100 espalda, 100 pecho, 50 espalda, 50 libre, 50 pecho y 50 mariposa; Lautaro Villarreal Cuestas en 100 pecho, 50 pecho, 50 libre, 50 mariposa, 100 mariposa y 100 libre; y Lucca Gulotta en 100 espalda, 50 espalda, 50 mariposa, 100 mariposa y 200 libre.

En cuanto a los resultados destacados en la categoría federados, Jorgelina Diosquez Arribalzaga fue segunda en 100 pecho dentro de la categoría Cadetes 1. Por su parte, Mateo Ayunta Aybar tuvo una sobresaliente actuación en Cadetes 2 al quedarse con el primer puesto en 200 combinado, además de finalizar segundo en 50 libre y tercero tanto en 100 pecho como en 100 espalda.

Otro de los grandes protagonistas del torneo fue Lucca Gulotta, quien se quedó con el primer lugar en 100 espalda y 100 mariposa en Cadetes 2. También sobresalió Lautaro Villarreal Cuestas, ganador de los 50 libres y segundo en 100 libre, 100 pecho y 100 mariposa, además de finalizar tercero en 200 combinado.

En la rama femenina, Delfina Yost Flint logró un gran desempeño con el primer puesto en 50 libre y 100 pecho, además de un tercer lugar en 100 libre. En tanto, Lucía Yocca fue segunda en 100 espalda y Santiago Paz Martínez, en Juveniles 2, terminó tercero en 100 pecho.

Dentro de la categoría promocionales, Máximo Villalba Ramírez obtuvo el primer puesto en 50 espalda y el segundo lugar en 50 pecho en la categoría Pre B. Además, el equipo conformado por Mateo Ayunta Aybar, Lautaro Villarreal Cuestas, Lucca Gulotta y Tobías Lares consiguió el segundo puesto en la posta masculina 4x100 combinada.

También tuvieron una destacada actuación y lograron mejorar sus tiempos los nadadores Justina Cianferoni, Delfina Juri, Isabella Iovino, Aitana Ayunta Aybar, Emma Díaz, Amira Luna Rueda, Victoria Saavedra, Emiliano Gramajo, Máximo Méndez Poggi, Lisandro Pereyra, Thiago Majer, Morena Rodríguez Lobo, Valentín Cruz, Félix Heredia y Alfonsina Tejera.

Desde la delegación felicitaron a todos los deportistas por el excelente torneo realizado y agradecieron especialmente el acompañamiento permanente de las autoridades de la Escuela Normal Manuel Belgrano y de las familias que estuvieron presentes alentando durante toda la competencia.