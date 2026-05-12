Osvaldo Ríos Olivero inicia una gira internacional por Estados Unidos y Ecuador

El presidente del Concilio Panamericano de Taekwon-Do ITF encabezará cursos, seminarios y participará de importantes eventos internacionales. Además, cuatro representantes santiagueños competirán en la Copa Ecuador.

Hoy 19:00

El GM Ing. Osvaldo Ríos Olivero, presidente del Concilio Panamericano de Taekwon-Do ITF, comenzará este miércoles una importante gira internacional por Estados Unidos y Ecuador, donde desarrollará diferentes actividades vinculadas al crecimiento y fortalecimiento del Taekwon-Do ITF en el continente.

La primera escala será en la ciudad de Chicago, donde dictará un IUC (International Umpire Course) oficial de la ITF los días 15 y 16 de mayo. La capacitación estará destinada a instructores y miembros danes de Estados Unidos y se desarrollará bajo la organización de Original ITF Taekwon-Do of America.

Posteriormente, el 17 de mayo, Ríos Olivero participará del prestigioso U.S. Open de Taekwon-Do, torneo internacional que reunirá a competidores estadounidenses y delegaciones de distintos países, incluyendo representantes de Europa del Este.

La agenda continuará el 18 de mayo con su viaje a Miami, donde mantendrá diversas reuniones y actividades junto a miembros de la comunidad ITF de Florida durante los días 19 y 20.

Luego, el dirigente y maestro internacional se trasladará a Guayaquil, donde encabezará un Seminario Internacional entre el 21 y el 23 de mayo destinado a practicantes y competidores de Centroamérica. La actividad se desarrollará en el marco de la 3ª Copa Ecuador de Taekwon-Do ITF.

En dicha competencia habrá presencia santiagueña y argentina con cuatro representantes de la provincia: Alicia Quainelle (6º Dan), Marco Salvatierra Sarquiz (4º Dan), Bruno Manlla (3º Dan) y Solange Manlla (1º Dan), quienes buscarán destacarse a nivel internacional representando al país en el certamen ecuatoriano.

La gira de Osvaldo Ríos Olivero reafirma el crecimiento del Taekwon-Do ITF argentino y el protagonismo que siguen teniendo los representantes santiagueños en competencias y capacitaciones de carácter internacional.