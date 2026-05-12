Estudiantes de Psicología brindan talleres sobre bullying y redes sociales en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús

La iniciativa está destinada a alumnos de 2° y 4° año y forma parte de un proyecto interinstitucional que busca fomentar el respeto, la empatía y la reflexión sobre problemáticas que afectan a los adolescentes.

Hoy 19:20

El Instituto Secundario Sagrado Corazón de Jesús, ubicado sobre Avenida Colón 161 de la ciudad Capital, recibió a estudiantes del último año del Profesorado en Psicología del Instituto Superior Mons. Gottau, quienes llevan adelante un taller sobre bullying, hostigamiento escolar y otras problemáticas vinculadas a la convivencia adolescente.

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La propuesta está dirigida a alumnos de 2° y 4° año de la institución educativa y también aborda temáticas relacionadas con el uso de redes sociales, la autoestima y la empatía.

Según se informó, el taller consta de cuatro encuentros, en los que se trabajan distintas situaciones que actualmente se presentan en las aulas y afectan a estudiantes en diferentes partes del mundo.

Como parte de este proyecto, la Lic. Casali, catedrática del Instituto Gottau, junto con la vicerrectora del Instituto Sagrado Corazón de Jesús, Prof. Corvalán Ullúa, impulsan una propuesta interinstitucional orientada a generar espacios de reflexión e introspección entre los jóvenes.

El objetivo principal de la iniciativa es fomentar el respeto por el otro, fortalecer los vínculos y promover valores como la empatía y el amor al prójimo dentro del ámbito escolar.