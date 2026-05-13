Platense necesitó los penales para vencer a San Martín de San Juan y avanzar en la Copa Argentina

El Calamar empató sin goles en tiempo reglamentario y en penales se impuso 4 a 3 por los 16avos de final.

Hoy 18:00

Platense logró el pase a los octavos de final de la Copa Argentina, aunque tuvo que sufrir más de la cuenta frente a San Martín de San Juan. Luego de un partido muy parejo y con pocas emociones, el Calamar terminó imponiéndose en la definición por penales gracias a la efectividad de sus pateadores y a una enorme actuación de Sumavil, figura absoluta de la noche.

El encuentro dejó en evidencia que ambos equipos tenían la cabeza puesta en otros objetivos. Platense, enfocado en su histórica participación en la Copa Libertadores, necesitaba cortar una larga racha sin triunfos en el plano local luego de más de dos meses complicados en el Torneo Apertura.

Del otro lado, San Martín de San Juan también afrontó el compromiso con prioridades distintas. El Verdinegro, que todavía busca consolidarse en la Primera Nacional tras el descenso sufrido en 2025, presentó una formación completamente alternativa por decisión de Alejandro Schiapparelli.

A pesar de la diferencia de categoría, el desarrollo fue muy equilibrado. Durante gran parte del primer tiempo, Platense manejó la pelota, pero los sanjuaninos parecían sentirse más cómodos en el partido y aprovecharon los espacios que dejaba el equipo de Walter Zunino.

En el complemento, San Martín endureció el juego, comenzó a cargarse de tarjetas y apostó por resistir cerca de su arco para intentar lastimar de contraataque. Mientras tanto, Platense mostraba muchas dificultades para generar situaciones claras y el partido se fue apagando lentamente.

Con el correr de los minutos, Zunino decidió mover el banco y mandar a la cancha a varios habituales titulares, entre ellos Mainero, buscando mayor peso ofensivo. El Calamar mejoró en el tramo final y empezó a arrinconar al Verdinegro, aunque nunca logró quebrar el cero durante el tiempo reglamentario.

Así, la clasificación terminó resolviéndose desde los doce pasos. Allí apareció toda la jerarquía de Platense y, especialmente, la figura de Sumavil, quien además de responder con seguridad durante el partido atajó dos penales decisivos para sellar la clasificación.

Con este triunfo, Platense igualó su mejor participación histórica en la Copa Argentina, instancia que ya había alcanzado en 2018 luego de eliminar a Belgrano.

Ahora, el Calamar buscará trasladar este impulso al plano internacional, mientras espera en octavos de final por el ganador del duelo entre Lanús e Instituto.