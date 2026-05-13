Manchester City venció 3-0 a Crystal Palace y mantiene su ilusión de ser campeón: queda a dos puntos de Arsenal

Antoine Semenyo, tras un taco de Phil Foden, Omar Marmoush y Savinho anotaron los goles por la fecha 31 de la Premier League

Hoy 18:00

Manchester City mantiene viva la pelea por la Premier League. El conjunto de Pep Guardiola derrotó con autoridad 3-0 a Crystal Palace en el Etihad Stadium y quedó a solo dos puntos de Arsenal cuando restan apenas dos jornadas para el final del torneo.

El City dominó el encuentro de principio a fin y resolvió el partido gracias a los goles de Antoine Semenyo, Omar Marmoush y Savinho. El triunfo alimenta la ilusión de los Ciudadanos, que todavía sueñan con arrebatarle el título a Arsenal en el cierre de la temporada.

La resistencia del Palace duró apenas media hora. Después de monopolizar la posesión y mover la pelota con paciencia, el City encontró el primer gol gracias a una gran combinación ofensiva. Matheus Nunes asistió a Phil Foden, quien inventó un taco brillante que dejó a Semenyo mano a mano ante Dean Henderson. El delantero definió cruzado y abrió el marcador.

Fiel al estilo de Guardiola, Manchester City controló el partido con una posesión superior al 80% y prácticamente no sufrió en defensa. El equipo incluso se permitió rotar pensando en el exigente cierre de temporada: Erling Haaland arrancó en el banco de suplentes.

A seis minutos del descanso llegó el segundo golpe. Un centro de Joško Gvardiol encontró a Foden dentro del área. El inglés no logró conectar con claridad, pero detrás apareció Marmoush, que sacó una volea defectuosa aunque suficiente para vencer nuevamente a Henderson y establecer el 2-0.

En el complemento, el trámite no cambió demasiado. Crystal Palace intentó reaccionar con algunos remates lejanos, aunque Gianluigi Donnarumma respondió sin inconvenientes bajo los tres palos. En el banco visitante observó el partido el argentino Walter Benítez, habitual suplente del arquero inglés.

El tercer gol llegó a los 84 minutos y fue una muestra de la jerarquía ofensiva del City. Rayan Cherki, recién ingresado, dejó a un rival en el camino con un gran control y asistió con sutileza a Savinho, que definió de primera con la zurda para sentenciar el 3-0 definitivo.

Mientras el City sigue soñando con la Premier, Crystal Palace ya piensa en el gran objetivo internacional de su temporada: la final de la UEFA Conference League frente a Rayo Vallecano, equipo donde juega el arquero argentino Agustín Batalla. El partido decisivo se disputará el 27 de mayo en Leipzig.

En las últimas dos fechas, Manchester City enfrentará a Bournemouth como visitante y luego cerrará el campeonato ante Aston Villa, conjunto de Emiliano Martínez. Antes, los de Guardiola tendrán otra cita clave: la final de la FA Cup frente a Chelsea, donde milita Enzo Fernández.

Por su parte, Arsenal depende de sí mismo para quedarse con el título. Los Gunners enfrentarán a Burnley y luego cerrarán justamente ante Crystal Palace antes de disputar la gran final de la UEFA Champions League frente a Paris Saint-Germain.