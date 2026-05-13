¿El fin de la era rosa? Franco Colapinto y Alpine cambiarán de colores en el 2027

El lujo y la moda llegan a Alpine. Gucci sería el nuevo sponsor de la escudería en 2027 y la noticia se anunciaría en algunos días como una apuesta para expandirse en un mercado joven.

Hoy 13:24

Después de horas de fuertes rumores, se habría confirmado que Gucci será el nuevo sponsor de Alpine, la escudería que integran Franco Colapinto y Pierre Gasly. Se espera que en estos días llegue la confirmación oficial por parte de la marca italiana de lujo como partner oficial de la Fórmula 1 en 2027.

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El fin de la era rosa

El acuerdo entre Alpine y BWT, empresa de agua que aporta el color rosa al auto y a los uniformes, termina a finales del 2026. Al mismo tiempo, Gucci forma parte del grupo Kering, que actualmente tiene como CEO a Luca De Meo, ex-CEO de Renault y uno de los máximos impulsores de mantener al equipo en la Fórmula 1. Este nexo parece haber sido clave en las negociaciones.

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Según GPblog, la estrategia de Gucci consiste en usar la Fórmula 1 como un medio para aumentar aún más la popularidad y visibilidad de su marca, especialmente en Estados Unidos y Europa.

En un contexto en el que el paddock se considera una extensión de las semanas de la moda, diarios como La Gazzetta dello Sport y portales de negocios destacan que, para Gucci, la F1 es un escenario de visibilidad clave para competir en el mercado de Norteamérica y Asia.

Aunque no se sabe cuál sería la inversión de Gucci en el patrocinio principal de Alpine, una estimación a la baj, podría situarse entre 30 y 60 millones de euros, lo que aún lo ubicaría en la mitad de la tabla en comparación con lo que pagan otros patrocinadores principales como Oracle, HP, Petronas, Mastercard y Aramco.

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Revistas especializadas como AutoHebdo destacan el alivio estético y comercial que representará la salida de BWT. Desde la escudería, consideran que el color rosa diluyó la histórica identidad azul de Alpine. El cambio al negro y los patrones de alta costura de Gucci representan un regreso a la elegancia que busca transmitir la marca.

La dupla perfecta para el mundo de la moda

Al mismo tiempo, la dupla de pilotos se presenta como la fórmula perfecta para el marketing de Gucci. El francés Pierre Gasly ya está asentado en el mundo de la moda parisina como embajador de alta costura. Franco Colapinto, con su enorme impacto mediático internacional y su frescura juvenil, abre un mercado masivo y emergente para la marca italiana.