El ranking de los sueldos más altos de la MLS: en qué puestos están Messi y De Paul

La presencia de los argentinos entre los mejores pagos vuelve a posicionar a Inter Miami como una de las franquicias más poderosas y mediáticas de toda la MLS.

Hoy 13:31

La Major League Soccer continúa creciendo a pasos agigantados y los salarios de sus principales figuras reflejan el impacto económico que atraviesa la liga estadounidense. En las últimas horas, la Asociación de Futbolistas de la MLS (MLSPA) dio a conocer el ranking de los sueldos más altos del certamen y Lionel Messi continúa en lo más alto.

El capitán de la Selección Argentina percibe poco más de 28 millones de dólares anuales únicamente en concepto de salario en Inter Miami CF, cifra que lo convierte nuevamente en el futbolista mejor pago de toda la liga.

La diferencia con el resto de los jugadores es abrumadora: Messi gana más del doble que cualquier otro futbolista de la MLS. El segundo puesto del ranking lo ocupa el surcoreano Son Heung-min, actual figura de Los Angeles FC, con ingresos anuales de 11.152.852 dólares.

Por su parte, Rodrigo De Paul, quien se incorporó a Inter Miami a mediados de 2025, ya se ubica tercero en la lista gracias a un salario de 9.688.320 dólares por temporada.

Las Garzas vienen de conseguir una importante victoria por 4-2 frente a Toronto FC, en condición de visitante, con goles de Messi y De Paul. Ahora, el conjunto de Florida tendrá una nueva prueba este miércoles ante FC Cincinnati.

El ranking de los salarios más altos de la MLS

Lionel Messi (Inter Miami) – US$ 28.333.333 Son Heung-min (LAFC) – US$ 11.152.852 Rodrigo De Paul (Inter Miami) – US$ 9.688.320 Miguel Almirón (Atlanta United) – US$ 7.871.000 Hirving Lozano (San Diego FC) – US$ 9.333.333 Emil Forsberg (New York Red Bulls) – US$ 6.035.625 Sam Surridge (Nashville SC) – US$ 5.933.000 Ricard Puig Martí (LA Galaxy) – US$ 5.792.188 Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) – US$ 5.152.504 Jonathan Bamba (Chicago Fire FC) – US$ 5.581.806

La presencia de Messi y De Paul entre los mejores pagos vuelve a posicionar a Inter Miami como una de las franquicias más poderosas y mediáticas de toda la MLS.