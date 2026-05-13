"El problema de La Banda no es político ni económico, sino moral"

Así lo consideró el precandidato a intendente de la ciudad de La Banda por el Movimiento Fuerza Vecinal Gustavo Miranda durante un diálogo con Radio Panorama.

Hoy 13:39

El precandidato a intendente de la ciudad de La Banda por el Movimiento Fuerza Vecinal, Gustavo Miranda, aseguró que la principal dificultad que atraviesa el municipio no radica en lo económico ni en lo político, sino en una cuestión de valores. Así lo expresó durante un diálogo con Radio Panorama, donde expuso sus propuestas y su diagnóstico sobre la realidad local.

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“Mi trabajo en la municipalidad me permitió conocer a los vecinos y la realidad de los empleados municipales”, señaló Miranda, al tiempo que remarcó su experiencia dentro de la administración pública como un punto clave para comprender las necesidades de la ciudad.

En ese sentido, pidió el acompañamiento de la ciudadanía de cara a las elecciones. “Tenemos que pedirle un voto de confianza al vecino porque no somos lo mismo. No hubo alternancia en el poder, solamente hubo cuatro gestiones en 36 años, todas dentro de la misma matriz política. Eso es lo que nos ha llevado al desastre actual”, sostuvo. Además, consideró que su espacio representa “una alternativa válida” para cambiar la situación y “ponerse de pie”.

Entre sus principales propuestas, el precandidato destacó la implementación de un plan de gobierno de corto plazo. “Planteamos un plan de 100 días para atacar lo urgente, sin dejar de lado el punto de inflexión que es la descentralización del municipio, con la creación de 10 comunas para acercarnos al vecino. Es una propuesta concreta y somos los únicos que la tenemos”, afirmó.

Por otra parte, cuestionó el manejo de los recursos municipales y puso en duda los argumentos oficiales sobre la falta de fondos. “Los recursos del municipio son suficientes. Hace cuatro meses el intendente dijo que no había dinero para pagar aumentos a los empleados, y ahora aparecen fondos para obras. ¿No había dinero o se guardó para la campaña? Hay que trabajar con coherencia”, planteó.

Finalmente, Miranda insistió en su diagnóstico de fondo: “Conociendo desde adentro el municipio, el problema de La Banda no es político ni económico, es moral. Es una situación que se viene acentuando y hoy vemos una ciudad en un nivel de destrucción total. Lo más grave es lo que no se ve: tenemos una enorme pobreza que repercute en la seguridad de la ciudad”, concluyó.