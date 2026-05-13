Karol G recibirá un importante galardón y actuará en los American Music Awards 2026

La artista colombiana recibirá el International Artist Award of Excellence y se presentará en vivo en una de las galas más importantes de la música, consolidando su impacto global y el crecimiento de la música latina.

Hoy 13:42

La superestrella colombiana Karol G será una de las grandes protagonistas de los American Music Awards 2026, donde recibirá el prestigioso International Artist Award of Excellence y además brindará una presentación en vivo durante la ceremonia. El anuncio fue realizado por CBS y Dick Clark Productions este miércoles 13 de mayo.

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Este reconocimiento, que no se otorgaba desde 2009 cuando lo recibió Whitney Houston, distingue a artistas cuya música e influencia cultural han tenido impacto global. De esta manera, Karol G se suma a una selecta lista de figuras que incluye a Aerosmith, Bee Gees, Beyoncé, Led Zeppelin, Michael Jackson y Rod Stewart.

“Karol G ha redefinido lo que significa ser una artista global”, destacaron los productores ejecutivos Barry Adelman y Alexi Mazareas, quienes remarcaron su autenticidad, sus logros innovadores y su fuerte conexión con el público en todo el mundo.

El presente de la cantante es inmejorable. En abril, hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el festival Coachella. Además, su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”, que comenzará el 24 de julio en Chicago, vendió 2 millones de entradas en apenas cuatro días, ampliando su recorrido a 63 shows en estadios de todo el mundo debido a la alta demanda.

El tour acompaña a su álbum Tropicoqueta (2025), que debutó en el puesto número uno del ranking latino y le valió tres nominaciones a los AMAs, incluyendo mejor álbum latino. A lo largo de su carrera, la artista acumula más de 128 mil millones de reproducciones y más de 310 certificaciones platino en Estados Unidos.

Entre sus hitos, Karol G también se destaca por ser la única mujer en ganar el Grammy Award a mejor álbum de música urbana. Su disco Mañana Será Bonito (2023) marcó un antes y un después al convertirse en el primer álbum en español de una mujer en debutar en el número uno del Billboard 200. La gira homónima superó los 2,3 millones de entradas vendidas y recaudó más de 300 millones de dólares.

Karol G

La edición número 52 de los American Music Awards se celebrará el próximo 25 de mayo, en el marco del Memorial Day, desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La gala será conducida por Queen Latifah y contará con actuaciones de Hootie & the Blowfish, KATSEYE, Keith Urban y Maluma, entre otros.

En cuanto a las nominaciones, Taylor Swift lidera con ocho menciones, seguida por Morgan Wallen, Olivia Dean, Sabrina Carpenter y Sombr, quienes cuentan con siete cada uno.