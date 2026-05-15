Giro de Italia: buscan identificar al joven que puso en peligro a un pelotón de ciclistas

Las imágenes muestran al individuo descendiendo a la calzada e intentando obstaculizar el avance de los ciclistas. Incluso, llegó a empujar deliberadamente a uno de los competidores.

Hoy 14:23

La sexta etapa del Giro de Italia quedó envuelta en la polémica luego de que un joven invadiera el circuito y pusiera en riesgo la seguridad de los corredores durante el paso del pelotón por una rotonda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las autoridades italianas trabajan en la identificación del responsable a partir de los videos registrados por el público y la transmisión oficial.

Las imágenes muestran al individuo descendiendo en reiteradas ocasiones a la calzada e intentando obstaculizar el avance de los ciclistas. Incluso, llegó a empujar deliberadamente a uno de los competidores, aunque sin provocar su caída.

Ante lo ocurrido, la organización de la tradicional competencia emitió un duro comunicado repudiando el accionar del espectador. “Respeta a los ciclistas. Respeta la carrera. Respeta el Giro de Italia”, expresaron. Además, remarcaron: “Queremos su entusiasmo, queremos que animen a los ciclistas, queremos que se vistan como flamencos. Pero hay una línea que no se debe cruzar. No seas como este chico”.

Te recomendamos: Escándalo en Italia: qué dijeron los acusados de liderar una red de prostitución con fiestas para futbolistas

El incidente generó preocupación debido al peligro que implicó para todo el grupo de corredores, en una etapa donde además se produjo una caída múltiple sobre el final del recorrido, a unos 300 metros de la meta, en un tramo empedrado. Desde la organización aclararon que ese accidente no tuvo relación con el joven involucrado y que no se registraron lesiones de gravedad.

En el plano deportivo, el italiano Davide Ballerini se quedó con la victoria de la etapa disputada entre Paestum y Nápoles, mientras que el portugués Afonso Eulálio continúa como líder de la clasificación general.