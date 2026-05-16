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Estudiantes de la UCSE podrán realizar sus prácticas profesionales en Diario Panorama

El portal líder en información de Santiago del Estero concretó un importante convenio de cooperación con la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago del Estero.

15/05/2026

La Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo (FCID) de la Universidad Católica de Santiago del Estero concretó un convenio de cooperación con Diario Panorama, con el objetivo de brindar nuevas oportunidades de formación profesional a estudiantes de Comunicación Social y sus tecnicaturas.

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El acuerdo permitirá que los alumnos realicen prácticas profesionales supervisadas en uno de los medios de comunicación más importantes de la provincia, fortaleciendo así el vínculo entre la formación académica y el ejercicio real del periodismo y la comunicación.

De la firma participaron el decano de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo, Arq. José Samez; la directora de la carrera, Lic. Esp. Jesica Escalada; el director de Diario Panorama, Lic. Ernesto Díaz; y la jefa de Personal de Diario Panorama, Cdra. Sandra Cárdenas.

Este convenio representa una oportunidad para que los estudiantes adquieran experiencia en entornos profesionales, desarrollen habilidades prácticas y conozcan de cerca el funcionamiento de un medio de comunicación.

TEMAS UCSE Educación Universidad Católica de Santiago del Estero

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