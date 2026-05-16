Lluvias a la vista: el clima en La Banda para hoy Sábado 16 de mayo de 2026

Los bandeños deberán prepararse para un clima inestable, con lluvias que se extenderán durante el fin de semana. La neblina matinal dará paso a un día con temperaturas variables.

Hoy 08:12

Este Sábado 16 de mayo de 2026, La Banda amanece con una condición de neblina que cubre la ciudad, lo que ha generado una sensación térmica de 5.8 °C. Los bandeños pueden esperar un día con temperaturas que oscilarán entre los 10.8 °C y 22.4 °C, lo que promete ser un clima cambiante a lo largo del día.

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Los pronósticos indican que la lluvia moderada se hará presente a intervalos, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Es recomendable que los bandeños tengan a mano un paraguas si planean salir durante las horas de luz.

La humedad se encuentra en un alto 93%, lo que sumado a la neblina, crea un ambiente bastante fresco. El viento sopla desde el este-noreste a 7.2 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

Para mañana, domingo 17 de mayo, se espera que las condiciones climáticas no mejoren, ya que la lluvia moderada persistirá. Las temperaturas mínimas descenderán a 10.3 °C, mientras que las máximas alcanzarán solo 11.8 °C.

Finalmente, el lunes 18 de mayo, las lluvias continuarán en La Banda, con mínimas de 10.2 °C y máximas de 15.1 °C. Los bandeños deberán estar preparados para un inicio de semana que también se verá marcado por la inestabilidad climática.