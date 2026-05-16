Se puso en marcha el 48º Abierto de Golf "Copa Banco Santiago del Estero"

El tradicional torneo reúne a más de 140 jugadores de distintos puntos del país y tendrá su jornada decisiva este domingo.

Hoy 10:55

Este sábado comenzó a disputarse el 48º Abierto de Golf del Santiago del Estero Golf Club, que tendrá como premio principal la "Copa Banco Santiago del Estero".

Durante la primera jornada se jugaron los primeros 18 hoyos de una competencia que reúne a más de 140 jugadores de distintos puntos del país.

El certamen se desarrolla en cuatro categorías de caballeros y dos de damas, además de contar con dos categorías scratch para caballeros y dos scratch para damas.

La modalidad del torneo es juego por golpes, con una competencia de 36 hoyos en total. La jornada decisiva se disputará este domingo y, una vez finalizada la actividad, se realizará la correspondiente entrega de premios.

“Estamos muy contentos, es un torneo que reúne a más de 140 jugadores y espero que sea una buena competencia y se diviertan”, expresó Enrique Castiglione, uno de los organizadores del evento.

Además, destacó la convocatoria de golfistas de toda la región y el nivel competitivo del certamen.

“Hay participantes de todo el norte. Es un torneo de 36 hoyos, la modalidad es juego por golpes, todos contra todos, en cuatro categorías los caballeros y dos de damas. Hay varios jugadores con hándicap bajo y esto le da prestigio al torneo”, señaló.

Castiglione también remarcó el trabajo que implica sostener este tipo de competencias en la provincia. “El golf siempre está en competencia constante, lo que implica un esfuerzo importante para el mantenimiento de la cancha”, concluyó.