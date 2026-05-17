Detienen a ciudadano peruano en Sauce Viejo con pedido de captura internacional

Un ciudadano peruano fue detenido en Sauce Viejo tras ser identificado como prófugo de la justicia por un femicidio en Lima, con un pedido de captura internacional activo desde abril.

Hoy 04:46

Este viernes, alrededor de las 17.30 horas, un operativo de patrullaje llevado a cabo por la Policía de Santa Fe resultó en la detención de un ciudadano peruano de 33 años en Sauce Viejo. Este individuo era objeto de un pedido de captura internacional por el delito de femicidio, siendo buscado por Interpol desde abril de este año.

Los agentes, al realizar chequeos de personas y vehículos en tránsito, identificaron al hombre, quien intentaba pasar desapercibido, caminando encapuchado. Su comportamiento sospechoso llevó a los oficiales a proceder con su intercepción para verificar su identidad.

Durante la identificación, el detenido afirmó ser originario de Lima, Perú, pero no presentó documentos que acreditaran su identidad. La falta de documentación generó mayores sospechas entre los policías, quienes sospecharon de un posible ingreso irregular al país.

A pesar de que inicialmente no surgieron requerimientos judiciales en el sistema oficial, los oficiales continuaron las averiguaciones. A través de investigaciones adicionales, confirmaron que el ciudadano peruano era buscado intensamente por Interpol debido a un pedido de captura emitido por las autoridades judiciales de Perú.

El hombre había estado prófugo desde abril y se presume que había ingresado de manera ilegal al territorio argentino. Tras ser aprehendido, fue llevado para una revisión médica y posteriormente quedó formalmente detenido bajo la disposición del fiscal federal de Santa Fe, Gastón Theler.

La Policía de Santa Fe notificó sobre el arresto a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, y el fiscal ordenó que el detenido fuera trasladado al Complejo Penitenciario Unidad N° 2 de Las Flores, donde permanecerá a disposición de la Justicia Federal mientras se procesan los trámites relacionados con su extradición internacional.