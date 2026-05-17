Adquirir una vivienda en Canadá puede ser un proceso complejo, pero existen estrategias efectivas que facilitan esta importante transición personal y financiera.

Hoy 19:01

Comprar una vivienda en Canadá es un sueño para muchos, aunque la realidad es que se trata de un proceso que puede ser complejo. Sin embargo, al seguir ciertos consejos, es posible facilitar la compra de tu primera casa.

En primer lugar, es fundamental encontrar un agente inmobiliario adecuado, ya que este profesional puede convertirse en un recurso invaluable durante todo el proceso de compra. Busca un agente que sea honesto y que escuche tus necesidades.

El siguiente paso es tener el pago inicial listo. En Canadá, el mínimo requerido es del 5% del precio de compra, y para propiedades de más de $1 millón, el mínimo se eleva al 20%. Un mayor pago inicial puede resultar en pagos mensuales hipotecarios más bajos.

Es igualmente importante verificar reembolsos y subvenciones disponibles para compradores de vivienda por primera vez. Programas como el Plan del comprador de vivienda permiten retirar hasta $35,000 de tu RRSP libre de impuestos, lo que facilita el proceso de compra.

Además, comparar precios entre diferentes prestamistas puede resultar en ahorros significativos en intereses hipotecarios. Consultar con varios prestamistas y conseguir la mejor tasa es un paso crucial.

También, mejorar tu historial crediticio es vital, ya que un buen historial puede aumentar tus posibilidades de aprobación de hipoteca. Usar plataformas como Micarro.ca puede ser una opción efectiva para construir tu crédito.

Finalmente, organiza tus finanzas y papeleo, haz tasar la casa antes de hacer una oferta y establece un plan financiero claro. Contar con un préstamo hipotecario preaprobado y asesorarte con un abogado especializado en bienes raíces también son pasos recomendables que no deben pasarse por alto.