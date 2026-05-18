Atento Scaloni: Austria presentó sus convocados para el Mundial 2026

El seleccionado europeo será rival de la Argentina en el Grupo J y contará con figuras como David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic.

Hoy 11:22

Austria presentó oficialmente su lista de convocados para el Mundial 2026, donde será uno de los rivales de la Selección argentina en el Grupo J. El equipo dirigido por Ralf Rangnick volverá a disputar una Copa del Mundo después de 28 años.

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El combinado europeo tendrá como principales figuras a David Alaba, defensor del Real Madrid; Marcel Sabitzer, mediocampista del Borussia Dortmund; y Marko Arnautovic, delantero del Estrella Roja de Serbia. Los tres aparecen como nombres fuertes dentro de una nómina que mezcla experiencia y juventud.

Para Austria, el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México marcará su regreso al torneo de selecciones más importante del planeta. Su última participación había sido en Francia 1998, cuando quedó eliminada en fase de grupos luego de empatar ante Camerún y Chile, y perder frente a Italia.

Su mejor actuación histórica se dio en Suiza 1954, donde finalizó en el tercer puesto. Además, había terminado cuarta en Italia 1934, registros que forman parte de los antecedentes más importantes del seleccionado austríaco en Copas del Mundo.

Austria compartirá el Grupo J con Argentina, Argelia y Jordania. Su debut será el 17 de junio ante Jordania, mientras que el cruce frente a la Selección argentina está programado para el 22 de junio, desde las 14 horas de Argentina, en el AT&T Stadium.

Antes del Mundial, el seleccionado austríaco disputará dos amistosos de preparación: el 1° de junio frente a Túnez y, diez días después, ante Guatemala. La expectativa estará puesta en cómo llega un equipo que, en la previa, aparece como uno de los rivales más fuertes de la zona para el conjunto de Lionel Scaloni.

Los convocados de Austria para el Mundial 2026

Alexander Schlager

Florian Wiegele

Patrick Pentz

David Affengruber

Kevin Danso

Stefan Posch

David Alaba

Philipp Lienhart

Phillip Mwene

Alexander Prass

Marco Friedl

Michael Svoboda

Xaver Schlager

Nicolas Seiwald

Marcel Sabitzer

Florian Grillitsch

Carney Chukwuemeka

Romano Schmid

Christoph Baumgartner

Konrad Laimer

Patrick Wimmer

Paul Wanner

Alessandro Schopf

Marko Arnautovic

Michael Gregoritsch

Sasa Kalajdzic