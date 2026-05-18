Atento Scaloni: Austria presentó sus convocados para el Mundial 2026

El seleccionado europeo será rival de la Argentina en el Grupo J y contará con figuras como David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic.
Austria presentó oficialmente su lista de convocados para el Mundial 2026, donde será uno de los rivales de la Selección argentina en el Grupo J. El equipo dirigido por Ralf Rangnick volverá a disputar una Copa del Mundo después de 28 años.
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El combinado europeo tendrá como principales figuras a David Alaba, defensor del Real Madrid; Marcel Sabitzer, mediocampista del Borussia Dortmund; y Marko Arnautovic, delantero del Estrella Roja de Serbia. Los tres aparecen como nombres fuertes dentro de una nómina que mezcla experiencia y juventud.
Para Austria, el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México marcará su regreso al torneo de selecciones más importante del planeta. Su última participación había sido en Francia 1998, cuando quedó eliminada en fase de grupos luego de empatar ante Camerún y Chile, y perder frente a Italia.
Su mejor actuación histórica se dio en Suiza 1954, donde finalizó en el tercer puesto. Además, había terminado cuarta en Italia 1934, registros que forman parte de los antecedentes más importantes del seleccionado austríaco en Copas del Mundo.
Austria compartirá el Grupo J con Argentina, Argelia y Jordania. Su debut será el 17 de junio ante Jordania, mientras que el cruce frente a la Selección argentina está programado para el 22 de junio, desde las 14 horas de Argentina, en el AT&T Stadium.
Antes del Mundial, el seleccionado austríaco disputará dos amistosos de preparación: el 1° de junio frente a Túnez y, diez días después, ante Guatemala. La expectativa estará puesta en cómo llega un equipo que, en la previa, aparece como uno de los rivales más fuertes de la zona para el conjunto de Lionel Scaloni.
Los convocados de Austria para el Mundial 2026
Alexander Schlager
Florian Wiegele
Patrick Pentz
David Affengruber
Kevin Danso
Stefan Posch
David Alaba
Philipp Lienhart
Phillip Mwene
Alexander Prass
Marco Friedl
Michael Svoboda
Xaver Schlager
Nicolas Seiwald
Marcel Sabitzer
Florian Grillitsch
Carney Chukwuemeka
Romano Schmid
Christoph Baumgartner
Konrad Laimer
Patrick Wimmer
Paul Wanner
Alessandro Schopf
Marko Arnautovic
Michael Gregoritsch
Sasa Kalajdzic