José Mourinho está cerca de volver al Real Madrid para iniciar su segundo ciclo como entrenador

El D portugués dejaría Benfica para volver a sentarse en el banco merengue. Según reportes europeos, el acuerdo sería por dos temporadas.

Hoy 11:52

José Mourinho está muy cerca de volver al Real Madrid. El entrenador portugués dejaría Benfica para iniciar su segundo ciclo en el club Merengue, luego de haber dirigido al equipo español entre 2010 y 2013.

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Según informó Fabrizio Romano, el acuerdo verbal entre las partes ya está cerrado y solo resta la firma de los documentos para que la institución haga oficial el regreso del técnico portugués. En principio, el vínculo sería por dos temporadas.

La llegada de Mourinho se daría en un contexto de reconstrucción para el Real Madrid, después de una temporada marcada por problemas internos, bajo rendimiento y rumores sobre posibles salidas dentro del plantel. La dirigencia apostaría por la experiencia y la fuerte personalidad del portugués para reordenar el vestuario.

El entrenador viene de dirigir al Benfica, donde tuvo una campaña competitiva, aunque su futuro quedó en suspenso en las últimas semanas. De acuerdo con los reportes, Mourinho viajaría a Madrid después del último partido del Real frente al Athletic Club para terminar de sellar su regreso.

Será la segunda etapa del “Special One” en el club más ganador de Europa. En su primer ciclo, entre 2010 y 2013, dirigió 178 partidos, con un saldo de 127 victorias, 28 empates y 23 derrotas.

Durante aquel período, Mourinho conquistó una Liga de España, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de protagonizar una de las etapas más intensas del clásico duelo contra el Barcelona.

En el actual plantel, el portugués ya conoce a algunos futbolistas por experiencias anteriores. Dirigió a Thibaut Courtois en Chelsea y también coincidió con Dean Huijsen en la Roma de Italia.

Aunque todavía falta el anuncio oficial del Real Madrid, todo indica que Mourinho volverá al Santiago Bernabéu con una misión concreta: recuperar el orden competitivo de un equipo que necesita volver a pelear por todos los títulos.