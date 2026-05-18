Deportivo Riestra visita a Montevideo City Torque obligado a ganar por la Sudamericana

El Malevo jugará este martes desde las 19 en el estadio Centenario, por la quinta fecha del Grupo F. Necesita un triunfo para llegar con chances a la última jornada.

Hoy 06:45

Deportivo Riestra afrontará este martes una parada decisiva en la Copa Sudamericana. Desde las 19, visitará a Montevideo City Torque en el estadio Centenario, por la quinta fecha del Grupo F, con la obligación de sumar para seguir con vida en el certamen.

El Malevo llega tercero en la zona, con 4 puntos, y necesita una victoria para mantener chances concretas de clasificación de cara a la última fecha. El equipo argentino había reactivado su ilusión justamente ante Torque, cuando consiguió el primer triunfo internacional de su historia con un 2-1 en el Bajo Flores.

Sin embargo, después sufrió una dura derrota por 3-0 ante Gremio, resultado que volvió a dejarlo relegado en la pelea por avanzar. En el torneo local, el conjunto dirigido por Guillermo Duró mostró irregularidad en las últimas semanas y viene de empatar 0-0 con Lanús en la última jornada de la fase regular, donde terminó último en la Zona A.

Del otro lado estará Montevideo City Torque, líder del Grupo F con 9 unidades, aunque con la presión de sostenerse en una zona que se comprimió tras la cuarta fecha. El equipo uruguayo viene de vencer 1-0 a Palestino en Montevideo, un resultado que le permitió recuperarse luego de la caída frente a Riestra en Buenos Aires.

En el plano local, el conjunto celeste llega de perder 2-1 ante Nacional en el inicio del Torneo Intermedio, resultado que cortó una racha positiva que arrastraba desde el cierre del Apertura.

La sexta y última fecha del grupo se jugará el martes 26. Montevideo City Torque visitará a Gremio, mientras que Riestra cerrará su participación como visitante ante Palestino.

Datos del partido

Hora: 19

TV: DSports

Árbitro: Augusto Aragón (Ecuador)

VAR: Franklin Congo (Ecuador)

Estadio: Centenario, Montevideo