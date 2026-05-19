Detienen a menor implicado en asesinatos en Rosario

Derian G., actualmente de 17 años, fue arrestado en Rosario tras ser imputado por portación de armas, luego de haber participado en tres homicidios cuando era considerado inimputable.

Hoy 04:20

El pasado domingo, la policía de Rosario detuvo a Derian Maximiliano G., un menor de 17 años, en la zona norte de la ciudad, vinculado a un caso de homicidios múltiples ocurrido en marzo de 2024. Este joven había sido liberado por su condición de inimputable tras el asesinato del playero Bruno Bussanich y dos taxistas.

El arresto se produjo alrededor de las 5.30, tras un patrullaje en la zona de Colastiné y Blomberg, donde se recibieron denuncias de disparos. Durante la identificación, se encontraban con él otros dos jóvenes, uno de los cuales, de 20 años, portaba una pistola calibre .380 con municiones.

La jueza de Menores, María Dolores Aguirre Guarrochena, lo imputó este lunes por el delito de portación de arma de fuego de guerra, y dispuso su prisión preventiva hasta el 17 de julio. Derian será alojado en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil.

En marzo de 2024, cuando tenía 15 años, Derian G. fue señalado como el principal sospechoso del asesinato de Bruno Bussanich, quien fue ejecutado a balazos en su lugar de trabajo, una estación de servicios. Las cámaras de seguridad del establecimiento documentaron el crimen.

El asesinato de Bussanich es parte de una serie de cuatro homicidios que se registraron en el área, donde las víctimas fueron elegidas al azar mientras desempeñaban sus labores. La Fiscalía ha señalado que estos crímenes podrían ser parte de una represalia por parte de organizaciones criminales.

La colaboración de Derian G. fue crucial para esclarecer el plan delictivo, ya que se atribuyó su participación en otros asesinatos, incluyendo los de los taxistas Diego Celentano y Héctor Figueroa, en los que también estaban involucrados otros menores.