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Detienen a un hombre tras amenazar a su pareja en Chaco

Un operativo policial en Sáenz Peña resultó en la detención de un hombre por amenazas a su expareja en un contexto de violencia de género.

Hoy 03:25

En un operativo policial llevado a cabo en Presidencia Roque Sáenz Peña, un hombre de 56 años fue detenido tras amenazar a su expareja en un contexto de violencia de género.

El incidente se produjo en una vivienda del barrio Ensanche Norte, donde la activación de un botón antipánico llevó a la intervención de personal de la comisaría local.

Según la denuncia presentada por la mujer, ella se encontraba en su hogar con sus cuatro hijos menores cuando su ex pareja, aparentemente bajo los efectos del alcohol, llegó al domicilio, generando disturbios y proferiendo amenazas.

Un menor de edad observó que el hombre portaba un arma de fuego en la cintura, lo que aumentó la preocupación por la seguridad de la familia.

Ante esta alarmante situación, se organizó un operativo conjunto con distintas unidades especiales para localizar al agresor, quien se había atrincherado en la propiedad.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron al sospechoso insultando al personal y amenazando con incendiar el inmueble, lo que lo llevó a huir hacia una zona boscosa.

Tras un rastrillaje en el área, el hombre fue encontrado corriendo y finalmente reducido por los agentes, quienes también le incautaron un cuchillo tipo carnicero, una camioneta y documentación personal.

La Fiscalía de turno determinó su aprehensión en el marco de la investigación por presuntas amenazas con arma de fuego en el contexto de violencia de género.

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