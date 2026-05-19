Jujuy restituye vehículos secuestrados en Bolivia gracias a cooperación binacional

En el Puente Internacional 'Horacio Guzmán', se devolvieron cinco vehículos vinculados a delitos en Argentina, gracias a la cooperación judicial y policial entre Bolivia y Argentina.

Hoy 02:33

En un esfuerzo conjunto, organismos judiciales y fuerzas de seguridad de Argentina y Bolivia llevaron a cabo la restitución de cinco vehículos en el Puente Internacional 'Horacio Guzmán'.

Los vehículos devueltos incluyen cuatro motocicletas y un automóvil, todos ellos con pedido de secuestro en territorio argentino. Entre las motocicletas se encuentran dos KTM RC 200 y dos Royal Enfield Himalayan.

El automóvil restituido es un Toyota Etios, que había sido requerido específicamente en La Quiaca. Esta operación se enmarca en el trabajo de cooperación entre las autoridades de ambos países.

La actividad fue liderada por el Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bossatti, acompañado por el Procurador General Adjunto, Diego Chacón, y otros fiscales relevantes.

Por parte de Bolivia, participaron importantes autoridades como el fiscal departamental de Potosí y el comandante departamental de la Policía de Potosí, quienes subrayaron la importancia de la colaboración transfronteriza.

Las autoridades resaltaron que la cooperación sostenida ha permitido avances significativos en las investigaciones sobre delitos en la frontera, demostrando su efectividad y compromiso.

Al finalizar el evento, se realizó un reconocimiento institucional a los representantes bolivianos, consolidando así los lazos de cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.