El Festival de Cine de las Alturas revela a sus ganadores en Jujuy

El Festival Internacional de Cine de las Alturas culminó en Jujuy con una ceremonia de premiación que celebró el talento regional y presentó a los ganadores de su 11° edición.

Hoy 06:17

El Festival Internacional de Cine de las Alturas llevó a cabo su ceremonia de premiación en el emblemático Teatro Mitre, marcando el cierre de su 11° edición, la cual se desarrolló a lo largo de cinco días de intensas actividades cinematográficas.

Este evento, que reunió más de 100 proyecciones y diversas actividades especiales, destacó por su importante convocatoria de público, que acudió a las salas tanto de San Salvador de Jujuy como de localidades del interior como La Quiaca, Purmamarca, San Pedro y El Carmen.

La ceremonia de premiación fue un punto de encuentro para directores, productores, actores y realizadores de diversos países de la región andina, quienes asistieron para compartir sus obras y participar en encuentros con el público.

Durante la apertura del evento, el director artístico del festival, Daniel Desaloms, junto al presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, Patricio Artero, expresaron su agradecimiento a todos los involucrados en esta edición, incluyendo al público y a los equipos de trabajo.

En esta edición, los premios más destacados incluyeron la Mejor Película de Ficción, que fue otorgada a “La noche sin mí” de María Laura Berch y Laura Chiabrando, y el premio a Mejor Dirección de Fotografía, que recayó en Alfredo Altamirano por su trabajo en “Zafari” de Venezuela.

Otros premios importantes fueron la Mención Especial del Jurado para “El niño probeta” de Carolina Hernández (Ecuador) y la Mejor Película Documental para “Dinolandia” de Pablo Chehebar y Nicolás Iacouzzi (Argentina).

El festival también reconoció obras locales, otorgando Menciones Especiales del Jurado a “La paserita” y “Las cantoras del Alto”, ambas producciones de Jujuy, reflejando el compromiso del festival con el talento regional.