Estudiantes busca dar el golpe ante Flamengo en el Maracaná por la Copa Libertadores

El Pincha visita este miércoles al vigente campeón de América por la quinta fecha del Grupo A. Los de Alexander Medina necesitan sumar para quedar muy cerca de los octavos de final.

Hoy 10:35

Flamengo y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este miércoles desde las 21.30 en el Estadio Maracaná por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. El conjunto platense intentará conseguir un triunfo clave ante el líder de la zona y vigente campeón continental para quedar muy cerca de la clasificación a los octavos de final.

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Flamengo llega como puntero del grupo con siete puntos, luego de vencer a Cusco FC e Independiente Medellín y empatar justamente frente a Estudiantes de La Plata en La Plata. Sin embargo, el presente del Mengao quedó marcado por los graves incidentes ocurridos en Colombia durante el duelo suspendido ante el DIM.

El encuentro disputado en Medellín debió ser cancelado por una invasión al campo de juego y serios disturbios en las tribunas. Hubo lanzamiento de fuegos artificiales, una importante humareda y hasta un incendio en el sector de la grada, además de banderas con críticas dirigidas a los futbolistas, la Dimayor, la Conmebol y la FIFA. Todo indica que la CONMEBOL le otorgaría los puntos al equipo brasileño, aunque la resolución oficial todavía no fue comunicada.

Además, el conjunto de Río de Janeiro atraviesa un gran momento en el Brasileirao, donde marcha segundo con 31 puntos, apenas por detrás de Palmeiras. Como ocurrió en la temporada pasada, ambos equipos vuelven a perfilarse como los grandes candidatos al título brasileño.

Por su parte, Estudiantes de La Plata suma seis unidades y ocupa el segundo lugar del grupo. El Pincha derrotó a Cusco FC en UNO y luego empató ante Flamengo y el DIM. Un triunfo en el Maracaná dejaría al equipo dirigido por Alexander Medina a un paso de la clasificación a la próxima ronda.

De todos modos, el elenco platense llega golpeado tras quedar eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura frente a Racing Club. Luego de finalizar primero en la Zona A con 31 puntos, cayó 1-0 ante la Academia y se despidió rápidamente del campeonato local, donde defendía el título conseguido en el Clausura 2025.

La probable formación de Flamengo vs. Estudiantes

Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela; Jorginho, Evertton Araujo; Samuel Lino, Lucas Paquetá, Jorge Carrascal; Pedro. DT: Alexander Medina.

El posible once de Estudiantes vs. Flamengo

Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi y Alexis Castro; Guido Carrillo y Tiago Palacios. DT: Leonardo Jardim.