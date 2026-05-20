San Lorenzo visita a Santos con la mira puesta en la clasificación en la Sudamericana

El Ciclón juega este miércoles en Brasil por la quinta fecha del Grupo D. Los de Gustavo Álvarez lideran la zona y buscarán un triunfo clave para acercarse a los octavos de final.

Hoy 10:05

Santos y San Lorenzo se enfrentarán este miércoles desde las 19.00 en el Estadio Urbano Caldeira por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. El conjunto argentino llega como líder de la zona y buscará una victoria que lo deje muy cerca de la clasificación a la próxima ronda.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Santos atraviesa un presente complicado tanto a nivel internacional como en el Brasileirao. El Peixe suma apenas tres puntos y ocupa el último lugar del grupo, aunque se mantiene a solo tres unidades de la cima debido a la enorme paridad de la zona. Hasta aquí perdió frente a Deportivo Cuenca y empató sus otros tres encuentros ante Deportivo Recoleta y el propio San Lorenzo.

En el campeonato brasileño, el conjunto dirigido por Cuca marcha en el 16° puesto con 18 puntos, muy cerca de la zona de descenso. Además, viene de sufrir una dura goleada por 3-0 ante Coritiba en un partido que dejó una situación insólita protagonizada por Neymar. El cuarto árbitro anunció erróneamente su reemplazo y el astro brasileño reaccionó con enojo mostrando el papel del cambio.

Sin embargo, Neymar no será parte del encuentro ante el Ciclón debido a un golpe sufrido durante el fin de semana. El propio Cuca explicó que el delantero necesita algunos días de recuperación y que es poco probable que llegue en condiciones al compromiso copero. De todos modos, el gran impacto en Brasil fue la confirmación de Neymar en la lista de Selección de Brasil para el Mundial 2026, convocatoria anunciada por Carlo Ancelotti.

Por el lado de San Lorenzo, el equipo vuelve a competir tras la dolorosa eliminación frente a River Plate en los octavos de final del Torneo Apertura. El Ciclón estuvo dos veces en ventaja pese a la expulsión de Matías Reali, pero terminó sufriendo el empate agónico de Juan Fernando Quintero y luego quedó eliminado en la tanda de penales.

Ahora, los dirigidos por Gustavo Álvarez saben que necesitan dejar atrás rápidamente aquella frustración para enfocarse en una visita decisiva a Brasil. San Lorenzo debutó empatando ante Deportivo Recoleta, luego venció a Deportivo Cuenca en el Nuevo Gasómetro y más tarde igualó con Santos y Cuenca como visitante. Esa campaña lo tiene en lo más alto del grupo con seis puntos.

La sexta y última fecha del Grupo D se disputará el próximo 26 de mayo. Allí, Santos recibirá a Deportivo Cuenca, mientras que San Lorenzo será local ante Deportivo Recoleta.

La probable formación de Santos vs. San Lorenzo

Gabriel Brazão; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arão; Gabriel Bontempo, Neymar, Moises; Gabriel Barbosa. DT: Cuca.

El posible once de San Lorenzo vs. Santos

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathias De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.