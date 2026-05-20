Lanús se juega una parada clave ante Liga de Quito por la Libertadores

El Granate visita Ecuador este miércoles por la quinta fecha del Grupo G. Ambos equipos tienen seis puntos y buscan acercarse a los octavos de final.

Hoy 10:03

Liga Deportiva Universitaria de Quito y Lanús se enfrentarán este miércoles desde las 21.30 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por la quinta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores. Ambos equipos llegan igualados con seis puntos y protagonizarán un duelo determinante pensando en la clasificación a los octavos de final.

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Liga Deportiva Universitaria de Quito ocupa el tercer puesto del grupo debido a la derrota sufrida ante Lanús en Buenos Aires. El conjunto ecuatoriano había comenzado de gran manera la fase de grupos con triunfos sobre Always Ready y Mirassol, pero luego encadenó dos caídas consecutivas que complicaron su panorama en el certamen continental.

En el campeonato ecuatoriano, el equipo dirigido por Tiago Nunes atraviesa un buen momento futbolístico. Liga acumula tres victorias consecutivas y marcha en el cuarto lugar con 23 puntos, aunque todavía se encuentra a once unidades del líder Independiente del Valle.

Por el lado de Lanús, el equipo vuelve a competir luego del duro golpe sufrido en el Torneo Apertura. El Granate cayó 2-0 ante Argentinos Juniors en La Paternal y quedó eliminado en los octavos de final, pero rápidamente dio vuelta la página y ahora apunta todos sus cañones a la Copa Libertadores.

El balance del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino en el Grupo G es irregular, aunque todavía positivo. Debutó con una derrota ante Mirassol, luego venció a Always Ready y superó a Liga de Quito por 1-0. Sin embargo, en la última fecha sufrió una dura goleada por 4-0 frente al conjunto boliviano en la altura, resultado que dejó el grupo completamente abierto.

Actualmente, Mirassol lidera la zona con nueve puntos, mientras que Lanús aparece segundo y Liga tercero, ambos con seis unidades. Por eso, el encuentro en Quito puede resultar decisivo para definir el futuro de los dos equipos en la competencia.

La sexta y última fecha se jugará el próximo 26 de mayo. Allí, Liga de Quito recibirá a Always Ready y Lanús será local frente a Mirassol.

La probable formación de Liga de Quito vs. Lanús

Gonzalo Valle; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Luis Segovia, José Quintero; Jesús Pretell, Fernando Cornejo, Leonel Quiñónez, Yerlin Quiñónez; Deyverson y Michael Estrada. DT: Tiago Nunes.

El posible once de Lanús vs. Liga de Quito

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.