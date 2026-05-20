Condenan a 20 años de prisión a un padre por abuso sexual en Salta

Un hombre de 44 años ha sido condenado a 20 años de prisión efectiva por abuso sexual agravado en Salta, afectando a sus tres hijas menores.

Hoy 16:34

Un hombre de 44 años ha sido condenado a 20 años de prisión efectiva tras declararse culpable por abuso sexual con acceso carnal, con agravantes debido a su vínculo familiar y la corrupción de menores en perjuicio de sus hijas.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Celina Morales Torino, compartió detalles sobre el caso en La Mañana de Radio Lup 94.7 SALTA, señalando que “lamentablemente son hechos aberrantes” que afectaron a sus tres hijas, con edades de 7, 10 y 13 años.

Los abusos fueron corroborados a través de exámenes médicos realizados a las menores, lo que evidencia la gravedad de la situación vivida en el hogar familiar: “Uno no puede creer que niñas tan pequeñitas hayan tenido que vivenciar esa situación”, comentó la fiscal.

El descubrimiento de los abusos se produjo gracias a la valentía de la menor de 9 años en ese momento, quien informó a una vecina sobre el terror psicológico que sufrían junto a sus hermanas, lo que llevó a la madre a tomar acción.

La fiscal Morales Torino explicó que la menor que alertó sobre la situación también era víctima, y su intervención fue un “límite” que la llevó a actuar en favor de sus hermanitas.

El condenado, quien no tenía un empleo estable y se encontraba al cuidado de las niñas mientras la madre trabajaba, ejercía coacción psicológica sobre ellas, amenazando con hacerles daño si hablaban sobre los abusos.

La fiscalía había solicitado una pena de 22 años, considerando que era proporcional a la gravedad de los hechos, aunque se mostraron conformes con la sentencia de 20 años, que se asemeja a la pena máxima por homicidio simple.

Durante el juicio, se destacó que las víctimas presentaban retraso madurativo, lo que aumentaba su vulnerabilidad. La fiscal enfatizó que el impacto psicológico es mayor cuando el agresor es un familiar cercano, como el padre, lo que agrava la situación de indefensión de las víctimas.