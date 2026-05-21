Monica Bellucci llega a Cannes con “The Birthday Party”, un thriller oscuro que cierra la competencia

La actriz italiana protagoniza la nueva película de Léa Mysius, basada en la novela de Laurent Mauvignier, que compite por la Palma de Oro.
La actriz Monica Bellucci desembarca en el Festival de Cannes con “The Birthday Party” (Histoires De La Nuit), el nuevo thriller de la directora Léa Mysius que tendrá un lugar destacado: será la película encargada de cerrar la competencia oficial por la Palma de Oro este viernes.
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El film, adaptación de la novela homónima del escritor Laurent Mauvignier, presenta una historia inquietante ambientada en un entorno aislado. La trama sigue a Thomas, Nora y su hija adolescente Ida, quienes viven en una zona de humedales remotos donde el contacto social es prácticamente inexistente.
En ese escenario aparece Cristina, el personaje interpretado por Bellucci: una pintora italiana y la única vecina del lugar, cuya presencia se vuelve clave en el desarrollo del relato.
La aparente calma se altera cuando ambas familias organizan una fiesta sorpresa de cumpleaños para Nora. A partir de ese momento, comienzan a producirse extrañas perturbaciones que generan un clima de tensión creciente y una sensación de amenaza que se extiende por todo el paisaje.
El elenco principal se completa con la directora y actriz Hafsia Herzi y el actor Bastien Bouillon, quienes interpretan a la pareja protagonista. También participan Benoît Magimel, Tawba El Gharchi y Paul Hamy.
“The Birthday Party” representa el tercer largometraje de Mysius, quien ya pasó por Cannes con “Ava” y “The Five Devils”. Además, la realizadora fue nominada al Oscar por el guion de Emilia Pérez, trabajo que compartió con Jacques Audiard y Thomas Bidegain.
Producida por la compañía parisina F Comme Film y con ventas internacionales a cargo de mk2 films, la película se posiciona como una de las apuestas más intrigantes del festival, combinando drama psicológico, tensión y un entorno cargado de misterio.
Con este estreno, Bellucci regresa a uno de los escenarios más importantes del cine mundial con un papel que promete intensidad, ambigüedad y un clima inquietante, en una historia donde lo cotidiano se transforma progresivamente en amenaza.