Añatuya se sorprende con un clima soleado: temperaturas agradables para hoy Jueves 21 de mayo de 2026

Los habitantes de Añatuya disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. El clima se mantendrá estable en los próximos días.
Hoy en Añatuya, el clima se presenta soleado con una temperatura actual de 6.9 °C, aunque la sensación térmica es de 5.3 °C. Los añatuyenses pueden disfrutar de un día despejado y con condiciones ideales para actividades al aire libre.
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La humedad se encuentra en un 88%, lo que puede hacer que la mañana se sienta un poco más fría. Con un viento suave de 8.3 km/h del este-sureste, el clima es propicio para disfrutar del sol que comienza a calentar la jornada.
Para hoy, se espera que la temperatura máxima alcance los 18.2 °C, lo que permitirá a los añatuyenses disfrutar de un clima agradable durante el día. Las condiciones soleadas continuarán, haciendo de esta una jornada ideal para salir y disfrutar del entorno.
En cuanto al pronóstico para los próximos días, mañana se anticipa un día igualmente soleado, con mínimas de 6 °C y máximas de 17.6 °C. El clima se mantendrá estable y cálido, lo que es una buena noticia para quienes disfrutan del aire libre.
El sábado, las temperaturas seguirán siendo agradables, con una mínima de 5.7 °C y una máxima de 17.7 °C. En resumen, los añatuyenses tendrán un fin de semana soleado y templado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.