Trump anticipó “medidas decisivas” sobre Cuba y usó el caso de Maduro como advertencia

El presidente de los Estados Unidos escribió un comunicado oficial por el Día de la Independencia cubana. Apuntó contra el Gobierno de la isla y lanzó una amenaza directa: "Este es nuestro hemisferio y quienes lo desestabilicen y amenacen a Estados Unidos enfrentarán consecuencias".

Hoy 08:20

Mientras la tensión entre Washington y La Habana no para de crecer, el presidente norteamericano Donald Trump escribió un comunicado por el 124° aniversario de la independencia de Cuba. En este, cargó directamente contra el Gobierno cubano y destacó la detención de Nicolás Maduro como un "mensaje claro".

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"El régimen actual de La Habana supone una traición directa a la nación por la que sus patriotas fundadores derramaron su sangre y dieron la vida", dijo Trump tras un breve repaso de la historia de los isleños.

Sobre la administración del presidente Miguel Díaz-Canel, el norteamericano afirmó que "sus líderes militares han demostrado una total indiferencia por garantizar la prosperidad del pueblo cubano, centrando su atención únicamente en mantener el control y la razón de ser del régimen: exportar violentamente el comunismo y el despotismo al extranjero".

Con esta descripción, sindicó a Cuba de ser una de las "amenazas a nuestra seguridad nacional", justificando así las "medidas decisivas" que está tomando sobre la situación de los caribeños.

"Con mi liderazgo, nuestra nación está cortando los cordones umbilicales financieros que, durante demasiado tiempo, han sostenido a regímenes brutales en toda América Central y del Sur y han financiado sus operaciones criminales y terroristas transnacionales que amenazan a Estados Unidos", profundizó el jefe de Estado norteamericano.

Sin dar vueltas, Trump apuntó que "la acusación y destitución de Maduro enviaron un mensaje claro a sus aliados socialistas en La Habana: este es nuestro hemisferio y quienes lo desestabilicen y amenacen a Estados Unidos enfrentarán consecuencias".

Manteniendo la línea de amenazas al Gobierno cubano, siguió: "Mi compromiso es férreo: Estados Unidos no tolerará que un Estado delincuente albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a solo noventa millas del territorio estadounidense".

Y cerró: "No descansaremos hasta que el pueblo de Cuba recupere la libertad por la que sus antepasados lucharon tan valientemente para establecerla hace más de 100 años", concluyó.

Los últimos movimientos de Cuba y Estados Unidos

Más allá del mensaje enviado por el mandatario de EE.UU., hace pocas horas, la Justicia estadounidense formalizó una acusación por asesinato contra el expresidente Raúl Castro y otros cinco líderes del régimen, responsabilizándolos por el derribo de dos avionetas de la organización "Hermanos al Rescate" ocurrido en 1996.

Al mismo tiempo, como parte de esta ofensiva, el Gobierno estadounidense ofreció una "nueva relación" bilateral entre ambos países que incluye una donación de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas.

Por estas horas, la isla enfrenta una crisis energética sin precedentes debido a un bloqueo naval de los norteamericanos que impide la llegada de buques petroleros, sumado al agotamiento total de materias primas reportado por las autoridades locales. Esta situación derivó en apagones de hasta 22 horas diarias.

El secretario de Estado de la administración de Trump, Marco Rubio, mantiene que la escasez es producto del saqueo de la élite gobernante a través del conglomerado militar GAESA, el cual controla el 70% de la economía cubana y posee activos estimados en 18.000 millones de dólares, mientras el pueblo sufre carencias básicas.

En tanto, la presencia militar estadounidense en la región se intensificó con la llegada del portaaviones USS Nimitz a aguas del Caribe, lo que las autoridades del Comando Sur califican como una medida de "ventaja estratégica".

Por su parte, Díaz-Canel rechazó tajantemente las acusaciones contra Castro, calificándolas como una "acción política sin basamento jurídico", con el único fin de fabricar un pretexto que justifique una agresión militar contra su país.