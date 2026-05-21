El INDEC difunde el dato de la actividad económica de marzo y esperan un repunte

El organismo publicará este jueves el EMAE correspondiente a marzo, luego de la fuerte caída registrada en febrero. Consultoras privadas proyectan una recuperación.

Hoy 08:17

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este jueves el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a marzo, en medio de expectativas de recuperación tras la fuerte caída registrada durante febrero.

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El dato oficial será publicado a las 16 horas y marcará cómo evolucionó la economía argentina durante el tercer mes de 2026, luego de que febrero mostrara el peor retroceso mensual desde diciembre de 2023.

Según estimaciones privadas, marzo habría mostrado un rebote positivo impulsado principalmente por el sector agropecuario y una mejora en algunas actividades productivas.

La consultora Equilibra proyectó un crecimiento del 1% mensual, una suba del 1,5% interanual y un avance acumulado del 0,4% durante el primer trimestre de 2026.

Desde la firma explicaron que uno de los factores clave habría sido la recuperación del agro, especialmente por una mejor cosecha de maíz y por el repunte de la producción bovina luego de siete meses consecutivos de caída.

Sin embargo, los analistas advirtieron que la recuperación económica sigue mostrando fuertes diferencias entre sectores.

Mientras actividades como el agro, la minería y la intermediación financiera continuarían creciendo por encima del promedio general, sectores vinculados a la industria y el comercio todavía se mantienen más rezagados.

El último dato oficial difundido por el INDEC había reflejado una caída mensual del 2,6%, la peor desde diciembre de 2023. Además, frente a febrero del año pasado, la actividad económica retrocedió un 2,1%.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la caída registrada en febrero estuvo condicionada por factores puntuales y sostuvo que la tendencia general continúa siendo positiva.

Según explicó el funcionario, ese mes tuvo dos días hábiles menos respecto al mismo período de 2025 y además estuvo afectado por un paro general que impactó sobre distintos sectores de la economía.

El nuevo dato del EMAE será seguido de cerca por el Gobierno y los mercados, ya que permitirá evaluar si efectivamente comenzó una recuperación tras el freno registrado durante el arranque del año.