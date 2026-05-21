Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 MAY 2026 | 9º
X
País

El INDEC difunde el dato de la actividad económica de marzo y esperan un repunte

El organismo publicará este jueves el EMAE correspondiente a marzo, luego de la fuerte caída registrada en febrero. Consultoras privadas proyectan una recuperación.

Hoy 08:17

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este jueves el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a marzo, en medio de expectativas de recuperación tras la fuerte caída registrada durante febrero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El dato oficial será publicado a las 16 horas y marcará cómo evolucionó la economía argentina durante el tercer mes de 2026, luego de que febrero mostrara el peor retroceso mensual desde diciembre de 2023.

Según estimaciones privadas, marzo habría mostrado un rebote positivo impulsado principalmente por el sector agropecuario y una mejora en algunas actividades productivas.

La consultora Equilibra proyectó un crecimiento del 1% mensual, una suba del 1,5% interanual y un avance acumulado del 0,4% durante el primer trimestre de 2026.

Desde la firma explicaron que uno de los factores clave habría sido la recuperación del agro, especialmente por una mejor cosecha de maíz y por el repunte de la producción bovina luego de siete meses consecutivos de caída.

Sin embargo, los analistas advirtieron que la recuperación económica sigue mostrando fuertes diferencias entre sectores.

Mientras actividades como el agro, la minería y la intermediación financiera continuarían creciendo por encima del promedio general, sectores vinculados a la industria y el comercio todavía se mantienen más rezagados.

El último dato oficial difundido por el INDEC había reflejado una caída mensual del 2,6%, la peor desde diciembre de 2023. Además, frente a febrero del año pasado, la actividad económica retrocedió un 2,1%.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la caída registrada en febrero estuvo condicionada por factores puntuales y sostuvo que la tendencia general continúa siendo positiva.

Según explicó el funcionario, ese mes tuvo dos días hábiles menos respecto al mismo período de 2025 y además estuvo afectado por un paro general que impactó sobre distintos sectores de la economía.

El nuevo dato del EMAE será seguido de cerca por el Gobierno y los mercados, ya que permitirá evaluar si efectivamente comenzó una recuperación tras el freno registrado durante el arranque del año.

TEMAS INDEC

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Allanamientos por un robo terminaron con tres detenidos y bienes recuperados en Frías
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 21 de mayo de 2026: la máxima será de 15 grados
  3. 3. Sebastián Corti protagonizó otro escándalo en la comisaría: "Un cana me plantó la cocaína"
  4. 4. La intendente Fuentes recibió en la Municipalidad al embajador de la República del Congo
  5. 5. Diputados aprobó el recorte de subsidios al gas por Zonas Frías y el Gobierno celebró un ahorro millonario
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT