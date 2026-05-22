La Banda anticipa días soleados y agradables desde hoy Viernes 22 de mayo de 2026

La Banda, Santiago del Estero, presenta un clima parcialmente nublado con temperaturas frescas. Se espera un cambio favorable en el clima para los próximos días.

Hoy 08:11

En La Banda, Santiago del Estero, los bandeños se despiertan hoy con un clima parcialmente nublado y temperaturas que rondan los 6.1 °C. A pesar de la frescura matutina, se prevé que la sensación térmica sea un poco más baja, alcanzando los 4.7 °C.

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La humedad en la ciudad es alta, con un 93% que hace que el aire se sienta más frío. Los vientos soplan del este a una velocidad de 6.8 km/h, lo que contribuye a la sensación de frescura en las primeras horas del día.

Para hoy, se anticipa que la temperatura mínima sea de 6.8 °C y la máxima alcance los 17.8 °C. A medida que avance el día, el clima mejorará y se espera que el sol brille más intensamente, brindando un respiro a la neblina matutina.

El pronóstico para mañana, sábado 23 de mayo, indica un día soleado con un leve aumento en las temperaturas, donde la mínima será de 6.9 °C y la máxima llegará a 18.6 °C. Esto sugiere que los bandeños podrán disfrutar de un día agradable al aire libre.

Finalmente, el domingo 24 de mayo también se presenta soleado, con mínimas de 7.5 °C y máximas que alcanzarán los 20.3 °C. Sin duda, es un buen momento para que los bandeños aprovechen el buen clima y realicen actividades al aire libre.